وزير الخارجية الجديد يتعهد بالدفاع عن مصالح مصر وأمنها القومي

دقيقتان للقراءة

بعد أدائه لليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، وحضور اجتماع الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد مع الرئيس، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن وصول وزير الخارجية و الهجرة المصري السفير بدر عبد العاطي لمقر ديوان الوزارة لمباشرة عمله.

فخر واعتزاز

وفي أول تصريح له، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالثقة التي أودعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شخصه لتولي منصبه الجديد، وتطلعه لأن يكون محلاً لهذه الثقة الغالية.

الدفاع عن المصالح المصرية والأمن القومي

وقال عبد العاطي إنه يعي جيداً حجم وعِظم التكليف المنوط به، والمسؤولية الملقاة على عاتق وزير خارجية دولة بحجم وثقل مصر، ذات التاريخ العريق، وصاحبة الدور المحوري الهام في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، كما تعهد عبد العاطي باستكمال مسيرة من سبقوه في تولي هذه المسؤولية في الدفاع عن المصالح المصرية وأمن مصر القومي، والاهتداء بالخطى والتوجيهات التي رسمها رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة.

تعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين

كما أعرب عبد العاطي عن تطلعه للاستمرار في السعي الحثيث نحو تعزيز علاقات مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، والدفاع عن القضايا الوطنية والعربية والإفريقية في مختلف المحافل، مع التمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف، معرباً عن ثقته في قدرة الدبلوماسية المصرية العريقة على أن ترسو بمصر على بر الأمان وسط التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة.

ربط الجاليات المصرية في الخارج بوطنهم الأم

وأشار السفير بدر عبد العاطي إلى الاهتمام الخاص الذي ستوليه الوزارة لأوضاع المصريين في الخارج خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تعظيم الاستفادة بالذراع القنصلي لوزارة الخارجية في الداخل والخارج لتوفير كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين وربط الجاليات المصرية في الخارج بوطنهم الأم، كما أن رعاية المواطن المصري ومصالحه ستظل على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.

خروج وزيرين سياديين

وأدى أعضاء الحكومة المصرية ونوابهم، والمحافظون الجدد ونوابهم اليوم، اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكانت "العربية.نت" قد انفردت سابقاً بملامح التشكيل الوزاري الجديد وإعلان تشكيل الحكومة، اليوم الأربعاء، وكذلك حركة المحافظين ونوابهم.

وانفردت "العربية.نت" كذلك بالتأكيد على خروج وزيرين سياديين في حكومة مدبولي وهو ما تأكد بخروج وزيري الخارجية سامح شكري ووزير العدل المستشار عمر مروان، كذلك كانت "العربية.نت" أكدت تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول محمد زكي، وكذلك السفير بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية، والدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف.