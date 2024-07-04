مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
المتهمين
المتهمون

أسلحة بيضاء ودهس.. شباب يعتدون على آخر بالقاهرة

القاهرة - العربية نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات حادث تعدي مجموعة من الشباب على آخر بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات وجروح به في القاهرة.

وقال البيان أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان استقبال إحدى المستشفيات لطالب مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، مصاب بجروح بأماكن متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بدائرة القسم محل عمل والده بورشة حدادة.

أسلحة بيضاء ودهس.. بسبب خلافات عائلية

ووجه الشاب المصاب الاتهام إلى 5 أشخاص، قال إنهم تعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإنهم بعد الاعتداء عليه وإحداث إصابات بالغة قاموا بدهسه بدراجة نارية أيضا، معللا ذلك بخلافات عائلية.

نسخة طبق الأصل.. فيديو لشقيق محمد قنوع في مصر يشغل التواصل ثقافة وفن نسخة طبق الأصل.. فيديو لشقيق محمد قنوع في مصر يشغل التواصل

وقالت الداخلية إنه بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة حيث تبين أنهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و3 سلاح أبيض، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط