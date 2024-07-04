أسلحة بيضاء ودهس.. شباب يعتدون على آخر بالقاهرة

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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات حادث تعدي مجموعة من الشباب على آخر بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات وجروح به في القاهرة.

وقال البيان أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان استقبال إحدى المستشفيات لطالب مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، مصاب بجروح بأماكن متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بدائرة القسم محل عمل والده بورشة حدادة.

أسلحة بيضاء ودهس.. بسبب خلافات عائلية

ووجه الشاب المصاب الاتهام إلى 5 أشخاص، قال إنهم تعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإنهم بعد الاعتداء عليه وإحداث إصابات بالغة قاموا بدهسه بدراجة نارية أيضا، معللا ذلك بخلافات عائلية.

وقالت الداخلية إنه بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة حيث تبين أنهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و3 سلاح أبيض، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.