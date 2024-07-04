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تحرش - تعبيرية

مجدداً.. سائق نقل ذكي يتحرش بمصرية والشرطة تتدخل

القاهرة - العربية نت
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بعد سلسلة حوادث، عاشت مصر واقعة تحرش جديدة بطلها سائق لإحدى شركات النقل الذكي في البلاد.

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فقد قام السائق بمحاولة خطف فتاة والتحرش بها جنسيا بمنطقة حدائق أكتوبر.

وتلقت مباحث الجيزة بلاغا من فتاة تدعى دينا.ن"24 عاما"، ضد سائق شركة "ديدي" للنقل الذكي، مؤكدة أن السائق حاول التحرش بها، لكنها قاومته وتمكنت من الفرار.

وأوضحت التحريات أن المتهم يُدعى "أ.ح" (26 عامًا)، ولديه سيارة يعمل عليها بنظام التوصيل.

كما تم إلقاء القبض عليه، والتحفظ على السيارة محل الواقعة، وتحرير المحضر اللازم.

حبيبة الشماع وفتاة التجمع

يذكر أن حوادث تحرش سائقين تابعين لشركات النقل الذكي كانت تكررت في مصر مؤخراً.

وكان أبرز ضحاياها الراحلة "حبيبة الشماع" والتي قفزت من سيارة "أوبر" على طريق السويس السريع خوفاً من تحرش السائق بها، ما تسبب لها في إصابات بالغة قبل أن تلفظ أنفاسها بالمستشفى.

أيضا واقعة أخرى عرفت إعلامياً بفتاة التجمع، والتي تحرش بها سائق أيضاً بإستخدام سلاح أبيض، ما سبب لها جروحا في يدها أثناء دفاعها عن نفسها، قبل أن يتم إحالة السائق لمحكمة الجنايات.

إلى ذلك، يناقش مجلس النواب هذه الحوادث في محاولة لتشديد الإجراءات ضد شركات النقل الذكي في مصر، والسيطرة على سائقيها وضبط الأمور.

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