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خاص

فيديو يوثق حادث دهس غريباً في مصر.. والأمن يفحص

القاهرة - مايسة السروي
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وثق مقطع فيديو حصلت عليه "العربية نت" لمشاجرة بين سيدة أجنبية وأخرى مصرية بعد اعتداء الأولى على الثانية بالسيارة.

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مشهد غريب ونادر

وفي مقطع الفيديو تظهر سيارة السيدة الأجنبية وهي تدهس سيارة أخرى كانت مركونة أسفل إحدى البنايات بكومباوند "دار مصر"، ما تسبب في تهشم السيارة المصفوفة وانقلاب سيارة السيدة الأجنبية.

كما ظهرت مصورة المقطع المصرية وهي تروي ما حدث، حيث دهست السيدة الأجنبية سيارة شقيقتها التي كانت مركونة أسفل المنزل في مشهد غريب ونادر.

دهس وتعدٍّ بالألفاظ

فيما لم تكتف السيدة الأجنبية بهذا بل تعدت باللفظ على السيدة المصرية صاحبة السيارة المنكوبة، وتجمع الجيران لفض الاشتباك بين السيدتين.

بينما استمر مرافق للسيدة الأجنبية في إبعادها وحثها على السكوت والتوقف عن التلفظ أمام الجميع، بينما كانت حركاتها توحي بأنها "سكرانة" من آثار تناول مشروب كحولي على ما يبدو.

في حين تفحص السلطات الأمنية مقطع الفيديو والواقعة.

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