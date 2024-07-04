مصر تطالب بمزيد من الضغط على إسرائيل لفتح المعابر

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طالبت مصر بمزيد من الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين.

وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الخميس، أن الجهود المصرية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين مستمرة.

معبر رفح

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية تطرق إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد عبر معبر رفح نتيجة السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني.

كذلك أشار إلى أن استئناف عمل المعبر يتوقف على توفر الإرادة الإسرائيلية للانسحاب من المعبر والقبول بعودة السلطة الفلسطينية لإدارته، مطالباً بتدشين قواعد لفض الاشتباك لتسهيل عمل المنظمات الأممية وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

الضغط على إسرائيل

وأكد وزير الخارجية على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المزيد من المعابر الإسرائيلية مع القطاع في إطار تحمل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع استمرار الجهود الدولية لدخول أكبر كميات من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

في حين أوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على استمرار الجهود المصرية للتوصل لصفقة يتم بمقتضاها وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، منوهاً بأهمية دعم جهود السلطة الفلسطينية.

وحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تتخذها في الضفة الغربية من خلال الاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني، وزيادة حملات الاعتقالات والاقتحامات الممنهجة للقرى والمدن الفلسطينية.