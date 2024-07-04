بأول اجتماع للحكومة المصرية الجديدة.. الكهرباء على رأس الملفات

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بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أول اجتماع لمجلس الوزراء المصري الجديد صباح اليوم الخميس بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان على رأس الملفات المطروحة بالاجتماع الأول للحكومة بحث حلول لمشكلة الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر، بحضور وزير الكهرباء الجديد المهندس محمود عصمت، ووزير البترول الجديد المهندس كريم بدوي وباقي أعضاء الحكومة.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس مدبولي سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام

وكان الرئيس السيسي قد اجتمع أمس الأربعاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين عقب أدائهم اليمين الدستورية.

حيث أكد السيسي على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.

استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي

كما أكد الرئيس المصري على أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الصعد، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشدداً على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وموجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

صون الأمن القومي المصري

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.