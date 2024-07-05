حركات خادشة للحياء وشجار.. أوكرانية وراء حادث غريب بمصر

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بعدما شهد كامبوند شهير في منطقة التجمع الخامس، مشاجرة بين فتاة أوكرانية وسيدة مصرية، بعد اعتداء الأولى على سيارة الثانية، كشفت السيدة المصرية تفاصيل جديدة عن الحادث الذي وثقته بالفيديو.

وقالت هالة عبد الفتاح إنها استيقظت على صوت تصادم كبير أسفل منزلها، فخرجت بصحبة شقيقتها لمعرفة سبب الحادث، ففوجئت بفتاة أوكرانية تقود سيارة تحت تأثير الكحول وكانت في حالة غير طبيعية لتصطدم بسيارة هالة وتهشمها.

فيما طلب أحد الأشخاص المرافقين للأوكرانية، عدم إبلاغ الشرطة لأن الفتاة إقامتها انتهت منذ 6 أشهر، حسب وصف المبلغة في البلاغ، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".

كما أكدت السيدة المصرية أنها اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن تفاصيل الواقعة، فسبّتها الفتاة الأوكرانية بأبشع الألفاظ، وتعدت عليها بالضرب.

ألفاظ وحركات خادشة للحياء

هذا واصطحب رجال الشرطة الفتاة الأوكرانية إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات، حيث أمرت جهات التحقيق بعرض الفتاة الأوكرانية في واقعة اعتدائها بالضرب والسب والقذف بألفاظ وحركات خادشة على سيدة مصرية تدعى هالة عبد الفتاح، على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات مع استمرار حبسها.

كما حررت الفتاة الأوكرانية محضرا ضد هالة عبد الفتاح موظفة بالبترول، اتهمتها بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى هاتفها المحمول.

محامي السفارة.. وطلب تعويض

وقالت هالة عبد الفتاح، إن محامي السفارة الأوكرانية تواصل معها للتنازل عن المحضر مقابل توقيعه على تعهد بإصلاح التلفيات، إلا أنها رفضت.

وقالت هالة عبد الفتاح، السيدة المعتدى عليها من أوكرانية، إنها ستطالب بتعويض عن حجم الضرر الذي لحقها، والذي يقدر بمبلغ يتراوح بين 150 ألف جنيه و180 ألف جنيه.

وانتدبت الأجهزة المختصة لجنة فنية من الإدارة العامة للمرور لفحص حادث اصطدام فتاة أوكرانيا تقود سيارة تحت تأثير الكحوليات بسيارة متوقفة على جانبي الطريق، وانقلبت سيارتها، لكشف ملابسات الحادث وتحديد الأسباب.