بعد مشهد تقبيل يد هنيدي.. علاء مرسي: جزء مني ومن تاريخي

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بعد مرور فترة على مشهد تقبيله يد الفنان محمد هنيدي بحفل زفاف نجلته، خرج الفنان علاء مرسي ليرد على الانتقادات والهجوم الذي طاله عقب هذا المشهد.

هنيدي جزء مني ومن تاريخي

فقد أكد علاء مرسي لبرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة إم بي سي مصر الخميس، أن الفنان محمد هنيدي جزء منه وجزء من تاريخه وحياته، وقال: "جزء من العمر والسنين وأخويا اللي مش من أمي وأبويا".

وأضاف مرسي "لما نقعد مع بعض أنا وهنيدي بننسى أننا بنشتغل ممثلين إحنا صحاب، وبغير عليه وبخاف عليه طول الوقت عاوز أشوفه ناجح وفي مكانة أعلى وأعلى".

كما تابع علاء مرسي أن الناس لم تفهم مغزى المشهد العفوي ووصف المنتقدين بـ"قصور الفهم" و"التفكير المريض".

ولفت إلى أن فرحته بزواج ابنته ومشاعره الجياشة في هذا اليوم المميز سيطرت على تصرفه الطبيعي.

وقال: "اللي يجي لبنتي أشيله على راسي".

كذلك أكد مرسي أن حضور هنيدي كان مفاجئا حيث كان خارج البلاد منشغلا بتصوير أحد الأعمال الفنية، ولدى رؤيته المفاجئة لم يتمالك نفسه وقبل يد صديق عمره في مشهد عفوي بعيدا عن التملق وتعبيرا عن المحبة والتقدير.

قبل يده.. فرد عليه بتقبيل الرأس

يذكر أن مقطع فيديو متداول للفنان علاء مرسي يقبّل يد الفنان محمد هنيدي بزفاف نجلة الأول كان أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، الشهر الماضي.

وطغى حضور محمد هنيدي ومشهد تقبيل اليد على جميع صور ومقاطع الفيديو.

وظهر الفنان محمد هنيدي وهو يحتضن زميله علاء مرسي مهنئاً له لزواج ابنته، ثم أتى رد فعل علاء مرسي سريعا حيث باغت هنيدي وبادر إلى تقبيل يده، قبل أن يسحب هنيدي يده سريعا ويقبل رأس مرسي أمام الحضور.

وبينما انقسمت التعليقات، أشاد رواد مواقع التواصل برد فعل هنيدي السريع، الذي رفض مسألة تقبيل يده، بل وقبل رأس مرسي، في إشارة إلى التواضع والصداقة.

فيما برر آخرون إقدام علاء مرسي على تقبيل يد هنيدي، بأن المشهد يعكس عرفان مرسي بالجميل وتعبيرا عن فرحته بحضور صديق العمر.

ويعكس كذلك علاقة الود والتقدير بين صديقين بدآ مشوارهما الفني معاً قبل سنوات طويلة.