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ملهى ليلي - تعبيرية من آيستوك

مشاجرة بالأسلحة في ملهى ليلي بالساحل.. الداخلية المصرية توضح

تبين عدم صحة ما ورد بشأن وفاة أحد الأشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة

دبي - العربية.نت
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية في أحد الملاهي الليلية بمنطقة الساحل الشمالي، والتي وقعت بين بعض زوار الملهى والمدير المسؤول عنه.

وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أمس الخميس: "كشف حقيقة ما تم تداوله على موقع إنستغرام بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة بمنطقة الساحل الشمالى، ووفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين".

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كما أضافت أنه "بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19-6-2024، تبلغ لقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح بحدوث مشاجرة ومصابين بأحد الملاهي الليلية بدائرة القسم، بين طرف أول (المدير المسؤول عن الملهى المشار إليه (بدون ترخيص)، و6 عاملين)، طرف ثان: (3 أشخاص من زوار الملهى، وبحوزة أحدهم سلاح ناري، لقيام الطرف الأول بمنع الطرف الثاني من الدخول للملهى".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية: "نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص من الطرفين (بسحجات وكدمات واشتباه كسور)، وحدوث تلفيات بـ(4 سيارات تصادف تواجدها بمكان المشاجرة)".

هذا وأوضحت الوزارة عدم صحة ما ورد بشأن وفاة أحد الأشخاص، مشيرة إلى ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

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