بعد الحكومة وحركة المحافظين.. تغييرات جديدة في مصر

دقيقتان للقراءة

بعد يومين من إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين الجديدة، تشهد مصر، الأحد، تغييرات تطال هيئات الإعلام الثلاث والهيئة العامة للاستعلامات.

وأفادت مصادر مصرية لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن الكاتب الصحافي ضياء رشوان، مقرر لجنة الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، سيتولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في البلاد، خلفاً للكاتب الصحافي كرم جبر.

كما أضافت أن الإعلامي طارق سعدة، نقيب الإعلاميين الحالي، سيتولى رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام خلفاً لحسين زين، بينما تقرر الإبقاء على الكاتب الصحافي عبد الصادق الشوربجي رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة.

ومن المقرر أن يؤدي المسؤولون الثلاثة اليمين أمام البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة الاثنين القادم.

4 مرشحين

كذلك كشفت المصادر أن هناك 4 مرشحين لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية والمسؤولة عن الإعلام الخارجي للبلاد خلفاً لضياء رشوان، هم شخصية قيادية كبيرة و3 صحافيين.

وكان مصدر رسمي قد ذكر مؤخراً لقناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام.

كما أضاف أن إعادة التشكيل تلك ستصدر بعد تسلم ترشيحات النقابات المهنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للجامعات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، أداء اليمين الدستورية لكل من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، الرئيس الجديد لهيئة النيابة الإدارية.

تغييرات موسعة

يشار إلى أن مصر تشهد مؤخراً تغييرات موسعة في الحكومة والمحافظين وحتى عدد من القيادات العسكرية.

حيث تم تكليف مصطفى مدبولي بترؤس الحكومة الجديدة التي شملت تغييرات في 20 حقيبة وزارية، مع تعيين عدد من النواب للوزراء، ودمج عدد من الوزارات مثل الخارجية والهجرة والنقل والصناعة.

كما تم تصعيد محافظ السويس ليتولى حقيبة الدفاع، مع تغيير رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كذلك تم تعيين محافظين جدد ونواب لهم، مع تغيير رؤساء مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.