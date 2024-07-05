مفتي مصر: الإخوان أرادوا اختطاف المنهج الأزهري

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هاجم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، جماعة الإخوان، قائلا إنه منذ عام 1928 وهي سنة تأسيس الجماعة، كانت هناك محاولات واضحة منها لإقصاء العلماء المعتبرين ووصفهم بأنهم "علماء السلطان".

محو فكرة المذهبية الفكرية

وأضاف علام في تصريحات تلفزيونية، أن الإخوان يفعلون ذلك لضرب مصداقية العلماء، بعد أن أصدروا بيان فساد رؤية هذه الجماعة التي كانت ترى منهج الأزهر الشريف منهجا ضالًّا.

وأوضح المفتي أن منهج الأزهر يعتمد على التعددية دون إقصاء، من خلال دراسة كافة المذاهب الإسلامية وفق منهجية علمية، وهي تعددية تُحدث حالة من عدم الإقصاء والاحتواء والتقارب بين المسلمين جميعا، والجميع يتَّفق على أن المذاهب هي مناهج لفهم الفقه الإسلامي.

كما تابع علام أنَّ جماعة الإخوان أرادت أن يُختطف المنهج الأزهري وألا يكون موجودًا.

كذلك أشار إلى أن دعوات ظهرت منهم طالبت باتباع كل ما يخالف المنهج الأزهري، مثل محو فكرة المذهبية الفقهية والعودة إلى الكتاب والسُّنة فقط دون الاعتراف بالمذاهب الفقهية المعتبرة.

السد المنيع

يشار إلى أن المفتي لطالما كان أكد أن الفكر الأزهري مستهدف، وعلينا التمسك بالأزهرية مع تطوير أفكارنا.

وشدد على أننا لا يجب أن نقف عند حدود الماضي وأن يكون هناك تطور ونقد وبحث، وأن يطور الأزهري من نفسه.

وأكد أن ما دام الأزهر موجودًا فهو السد المنيع أمام الأفكار الفاسدة والمتطرفة.