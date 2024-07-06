اتصال بين السيسي والأسد.. توافق على رفض تهجير الفلسطينيين

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، مستجدات الأوضاع الإقليمية.
وذكرت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن السيسي والأسد تبادلا خلال الاتصال الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.
وأكد الرئيس المصري في هذا الإطار مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين، مع استمرار الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
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