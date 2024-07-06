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Palestinians displaced by the Israeli air and ground offensive on the Gaza Strip flee from parts of Khan Younis following an evacuation order by the Israeli army to leave the eastern part of Gaza Strip's second largest city on Monday, July 1, 2024. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
من غزة

اتصال بين السيسي والأسد.. توافق على رفض تهجير الفلسطينيين

القاهرة - العربية.نت
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

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وذكرت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن السيسي والأسد تبادلا خلال الاتصال الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

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وأكد الرئيس المصري في هذا الإطار مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين، مع استمرار الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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