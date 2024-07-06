شاهد مباراة "يورو" ثم فقد وعيه.. طبيب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت

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بعد وفاة لاعب فيوتشر ومنتخب مصر أحمد رفعت، سيطرت حالة من الحزن على الوسط الرياضي في مصر خصوصاً بعد تحسن حالته الصحية نسبيا نتيحة سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16من الدوري المصري يوم 11 مارس/آذار الماضي.

وفوجئ صباح اليوم السبت المصريون بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرة اللاعب أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة، أمس الجمعة، وكان يشاهد مباريات نصف نهائي يورو 2024 خارج المنزل، وكان على تواصل مع أسرته.

شعر بالجوع وفقد الوعي

كما أكد المصدر في تصريحات صحافية أنه بعد عودة اللاعب لمنزله طالب من والدته الطعام بعد شعوره بالجوع وإحساسه بالهبوط ولكن فوجئت بأن اللاعب فقد الوعي، وهرع شقيقه إلى المستشفى ولكن كان اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أوضح المصدر أن وفاة أحمد رفعت كانت بسبب توقف القلب المفاجئ، وحاول الأطباء إسعافه ولكن دون جدوي.

طبيب يشرح سبب الوفاة

من جانبه، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي في مصر، عن سر وفاة لاعب فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعافيه وعودته للحياة بعد توقف قلب دام نحو ساعة ونصف.

وأكد الدكتور جمال شعبان أن السبب وراء وفاة أحمد رفعت يرجع لإصابته بتوقف القلب، حالة سريرية تحدث نتيجة لتوقف النشاط الميكانيكي لعضلة القلب وفشل تزويد الدماغ بالدم وصولًا للإغماء، فهي الرجفان البطيني، وأيضا الرجفان البطيني الذي يسبب فقدان الوعي في غضون ثوانٍ، وقد يتبع ذلك الوفاة في حال عدم علاجه بشكل فوري.

كما أوضح في مناقشة دارت بينه وبين متابعيه على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "حصل خلل كهربائي خبيث في القلب نتيجة جلطة في الشريان التاجي، نجا منه أول مرة، ثم تم تركيب دعامة وحدثت انتكاسة، غالبا جلطة جديدة أكبر، واختلال كهربائي حاد أدى إلى توقف القلب.. رحمة الله عليه".

إعلان الوفاة

يذكر أن نادي مودرن فيوتشر أعلن في بيان رسمي، وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما، اليوم السبت.

وجاء في بيان مودرن فيوتشر: "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024".

كما تقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعين لعائلته ومحبيه بالصبر والسلوان.