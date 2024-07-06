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آخر ظهور لأحمد رفعت قبل وفاته
آخر ظهور لأحمد رفعت قبل وفاته

حلم لم يتحقق.. آخر أمنية للاعب أحمد رفعت قبل وفاته

القاهرة - أسماء محمد
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بعدما هزّت وفاته الأوساط المصرية، أعاد محبو اللاعب المصري الراحل أحمد رفعت، تداول فيديو له قبل وفاته.

سقط مغشياً عليه في الملعب.. وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت مصر سقط مغشياً عليه في الملعب.. وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت

آخر أمنياته

وفي المقطع كشف الراحل خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "إم بي سي 2 "، عن آخر أمنياته.

وأشار إلى أنه يرغب باستكمال مسيرته الكروية، لأنه في سن صغيرة.

كما أوضح أن الطبيب المعالج أكد له أنه قادر على اللعب مجددا، خصوصا مع الأدوية.

وأشار إلى أن هناك تحذيرات طبية في الفترة الحالية وبعد خروجه من المستشفى.

كما تحدث رفعت عن كواليس فشل انتقاله لصفوف النادي الأهلي في فترة سابقة، موضحا أن الصفقة التي كانت وشيكة لم تكتمل.

وأكد أنه كان قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي الأهلي الموسم الماضي، إلا أن أمورا قانونية حالت دون إتمام الصفقة.

إعلان الوفاة

يشار إلى أن نادي مودرن سبورت كان أعلن، اليوم السبت، في بيان رسمي، وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

والراحل كان سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس/آذار الماضي.

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.

وعلى الرغم من تحسن حالته، إلا أنها تدهورت بشدة حتى إعلان وفاته.

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