طبيب أحمد رفعت يكشف ما حدث.. "لا سبب طبيا لتوقف قلبه تماماً"

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بعد حالة الحزن التي سيطرت على الوسط الرياضي في مصر، اليوم، عقب وفاة لاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت، بدأ التساؤل حول سبب وفاة اللاعب بعد تعافيه.

من جانبه قال الدكتور أحمد أشرف، الطبيب المعالج للاعب أحمد رفعت، إنه بعد تركيب دعامة له في القلب كانت الأمور في استقرار وتحسن ملحوظ ويوجد متابعة مستمرة معه، ولكن كان يوجد أمور لم يتم اتخاذ قرار فيها، منها أنه يحتاج إلى جهاز صدمات داخلي، مع استمرار اللاعب في تناول الأدوية لحين استقرار حالته.

تأهيل القلب

وأضاف الطبيب المعالج في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "إن اليوم الـ 37 للاعب بعد تركيب الدعامة وعرض حالته الصحية ومناقشتها في كبرى المؤتمرات، كان يوجد تحسن ملحوظ بشكل كبير للحالة الصحية وكنا بدأنا في حالة تأهيل القلب الطبي".

كما تابع: "ولكن فوجئت باتصال من شقيقه يبلغني أن اللاعب سقط مغشيا عليه وتوقف قلبه بشكل كامل وتم نقله للمستشفى وقمت بعمل إنعاش رئوي متقدم قرابة الساعة و45 دقيقة ولكن القلب لم يستجب".

وأكد الدكتور أحمد أشرف أنه لا يوجد سبب طبي واضح بوقوف القلب بشكل كامل، خاصة أن اللاعب شاهد أمس رفقة زملائه مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2024 ثم عاد إلى منزله وطلب من والدته أن يتناول فاكهة، ولكنها أقدار الله.

جنازة أحمد رفعت

وشيع المئات من أهالي قرية أبشان التابعة لمركز كفر الشيخ في مصر، جثمان اللاعب أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، حيث شارك في الجنازة عدد من لاعبي الفريق، كما شهدت الجنازة حضور محمود عبد المنعم "كهرباء" لاعب النادي الأهلي، وجنش حارس مرمى الزمالك السابق وعدد من مسؤولي كرة القدم في مصر.









تصريح الدفن

وأقيمت صلاة الجنازة على اللاعب أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر وشارك في التشييع عدد من أهالي قريته والقرى المجاورة، حيث شهدت الجنازة حالة من الحزن لأسرة اللاعب ودخلت والدته في نوبة من البكاء والصراخ.

وفوجئ صباح اليوم السبت المصريون بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرة اللاعب أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة، أمس الجمعة، وكان يشاهد مباريات نصف نهائي يورو 2024 خارج المنزل، وكان على تواصل مع أسرته.

شعر بالجوع وفقد الوعي

كما أكد المصدر في تصريحات صحافية أنه بعد عودة اللاعب لمنزله طالب من والدته الطعام بعد شعوره بالجوع وإحساسه بالهبوط، ولكن فوجئت بأن اللاعب فقد الوعي، وهرع شقيقه إلى المستشفى ولكن كان اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أوضح المصدر أن وفاة أحمد رفعت كانت بسبب توقف القلب المفاجئ، وحاول الأطباء إسعافه ولكن بدون جدوى.