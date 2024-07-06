على طريقة "اللمبي".. فيديو لغش جماعي في مصر والتعليم تتوعد

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لواقعة غش جماعي بامتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة على طريقة الفنانة عبلة كامل في فيلم اللمبي.

وكشف الفيديو قيام سيدة تقوم بتلقين الإجابات للطلاب عبر مكبر صوت خارج لجان الامتحان في مجمع شها بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية شمال البلاد، ما أثار غضبا واسعا وسط مطالبات بالتحقيق.

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من جانبها أعلنت وزارة التعليم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

وقالت في بيان رسمي إنه في إطار الفيديو المتداول حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج إحدى اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، فسيتم التحقيق في الواقعة.

إلغاء الامتحان

كما كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، مضيفا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أدوا بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا.