جديد قضية الرضيعة السودانية في مصر.. تقرير طبي يفجر مفاجأة

3 دقائق للقراءة

فجر تقرير الطب النفسي الخاص بقاتل الطفلة جانيت السودانية، بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة المصرية، مفاجأة.

فقد كشف التقرير الطبي الذي وصل إلى محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أن القاتل الذي قام بهتك عرض الصغيرة جانيت وإنهاء حياتها سليم عقلياً.

مادة اعلانية

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل "جانيت جمعة بطرس" ذات العشرة أشهر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدا، والمعاقب عليها بالإعدام في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

ترند في مواقع التواصل

وبسؤال والدي الطفلة، تبين أن المتهم خَطف الصغيرة حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقا، واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

وكان المتهم قد روى في اعترافاته كيف تعطل به المصعد في الطابق 12 بذات البناية التي تسكنها الرضيعة وأسرتها، حين كان عائدا من عمله، فراح يخبط الباب بيديه، إلى أن أتاه سودانيان لمساعدته. فناداه "البواب" الذي أنزله إلى الطابق السفلي وفتح له الباب، ليخرج ويصعد السلم متجها إلى شقته.

كما أضاف قائلا: "وقت ما كنت طالع على السلم سمعت صوت طفلة صغيرة في الدور الرابع عشر، ولأن لديّ ميولا جنسية للأطفال الصغار وخاصة البنات الصغيرات والموتى "وقتها خطر ببالي أن أنام مع البنت الصغيرة اللي في الدور الرابع عشر".

ثم أشار إلى أنه حين وصل "الدور الرابع عشر وجد الطفلة جانيت جالسة على الأرض تزحف، فحملها بين يديه، وأخذ الرضيعة وركض بها إلى حديقة خلف العمارة. وقال مقراً بجريمته: "حطيتها هناك على الأرض واعتديت عليها وهتكت عرضها، كانت تبكي بشدة فوضعت يدي على فمها وكتمت نفسها حتى تموت".

عامل بمحل كشري

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة أمرت بحبس عامل بمحل كشري 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل طفلة سودانية وإلقاء جثتها بحديقة بمدينة نصر.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

واستمعت نيابة شرق القاهرة إلى أقوال والدة طفلة رضيعة 10 أشهر، عثر على جثتها في إحدى الحدائق بمدينة نصر؛ حيث قالت إنها فوجئت بخروج طفلتها عقب ترك باب الشقة مفتوح من قبل شقيقتها موضحة أن الشقة التي تقطن بها شقة سكنية استأجرتها في مدينة نصر، ولديها طفلتان تركتهما للعب وخلدت للنوم، وتبين أنهما تركا الشقة مفتوحة فخرجت الطفلة المجني عليها.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، سابقا، إيداع المتهم بهتك عرض وقتل الصغيرة، بمستشفى الأمراض النفسية.