وزير التعليم المصري يرد: حصلت على الدكتوراه "أون لاين"

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بعد زوبعة حملات التشكيك في المؤهلات العلمية التي يحملها وزير التربية والتعليم الجديد في مصر الدكتور محمد عبد اللطيف، خرج الأخير للتوضيح.

فقد رد الوزير الجديد على اتهامات حصوله على شهادة دكتوراه "وهمية" من جامعة "كارديف سيتي" عبر الإنترنت، قائلاً في تصريح تلفزيوني، إنه حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة "أون لاين".

كما أوضح الوزير لقناة "إكسترا نيوز"، أمس الجمعة: "سجلت للدراسة في الجامعة الأون لاين وكان الهدف من ذلك هو شغف لدي لمعرفة التعليم الأون لاين، وكنت أريد معرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط".

25 سنة

وأضاف: "هعمل إيه مثلا بشهادة جامعة أون لاين، هل هدفي الترقية؟ أما هدفي التدريس في جامعة؟ هدفي من الشهادة ليس العمل، وسجلت في الجامعة لمعرفة التعليم الأون لاين".

كما تابع: "بقالي 25 سنة ليس في حياتي سوى التعليم وبنزل الشغل الساعة 6 صباحا وأرجع من الشغل الساعة 8 بالليل، وليس في حياتي سوى الشغل والمدرسة، وأرجو أن الـ 25 سنة الماضية تكون كافية لتكوين الخبرة التي أعمل عليها كوزير".

شهادات موثقة

وكانت المعلومات والتفاصيل الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية حول الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد،أكدت أن اسمه بالكامل هو محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، وهو من مواليد 20 يونيو 1972.

وأفادت هيئة الرقابة الإدارية بأن الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأميركية.

كما أفادت المعلومات الرسمية الصادرة بشأن وزير التربية والتعليم الجديد، بأنه حاصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2014، وهي شهادة معتمدة من ولاية واشنطن ووزارة الخارجية الأميركية وموثقة من القنصلية المصرية بواشنطن في 2014/2/25، وأيضا حصوله على عدد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والقيادة والحوكمة وإدارة المشروعات من جامعات دولية.