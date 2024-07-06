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اللاعب أحمد رفعت
اللاعب أحمد رفعت

سقط مغشياً عليه في الملعب.. وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت

القاهرة - العربية.نت
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بعد أشهر على الحادثة، أعلن نادي مودرن سبورت في بيان رسمي، وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما، اليوم السبت.

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وجاء في بيان مودرن سبورت: "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024".

كما تقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعين لعائلته ومحبيه بالصبر والسلوان.

سقط مغشيا عليه خلال المباراة

يذكر أن لاعب نادي فيوتشر كان سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس/آذار الماضي.

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.

أحمد رفعت
أحمد رفعت

كما أشار الأطباء إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب عاد للعناية المركزة.

وأعلنت إدارة مستشفى زمزم في الإسكندرية التي كان يعالج فيها اللاعب مغادرة اللاعب مقر المستشفى إلى مستشفى آخر بالقاهرة في سيارة رعاية مجهزة.

كذلك أوضح الفريق الطبي أن القرار جاء بعد ثبات حالة اللاعب الصحية بشكل عام، وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد، واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي، واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة.

وأضاف أن قرار النقل جرى أيضا بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وبالتنسيق بين نادي فيوتشر والفريق الطبي المسؤول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

إلى ذلك، كشف الدكتور مصطفى حافظ نائب مدير المستشفى، أن الأشعة المقطعية للصدر أثبتت أن اللاعب في حالة تحسن، وأن الأطراف تعمل بشكل جيد، واستعاد اللاعب الذاكرة بصورة شبه طبيعية، حتى أعلنت وفاته اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

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