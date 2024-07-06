بقلب مكسور.. محمد صلاح ينعى زميله أحمد رفعت

1 دقيقة للقراءة

بقلب مكسور، نعى اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المحترف في ليفربول الإنجليزي، أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على إنستغرام: "البقاء لله ربنا يصبر أهله وكل حبايبه" وتبعها برمز "القلب المكسور".

بدورها، قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري، نظرا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

شعر بالجوع وفقد الوعي

يذكر أن المصريين فوجئوا صباح اليوم السبت بخبر وفاة اللاعب.

فيما أوضح مصدر مقرب من الأسرة أن الأخير كانت بحالة صحية مستقرة، أمس الجمعة، وكان يشاهد مباريات نصف نهائي يورو 2024 خارج المنزل، وكان على تواصل مع أسرته.

كما أكد المصدر في تصريحات صحافية أنه وبعد عودة اللاعب لمنزله طلب من والدته الطعام بعد شعوره بالجوع وإحساسه بالهبوط.

توقف القلب المفاجئ

إلا أن الأم فوجئت بابنها فاقدا الوعي، فهرع شقيقه إلى المستشفى، إلا أن اللاعب كان لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أوضح المصدر أن وفاة أحمد رفعت كانت بسبب توقف القلب المفاجئ، وحاول الأطباء إسعافه دون جدوى.

وكان نادي مودرن فيوتشر قد أعلن في بيان رسمي، وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما، اليوم السبت.