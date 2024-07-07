ضغوط وإيذاء حطما قلب اللاعب.. تحقيق رسمي في وفاة أحمد رفعت

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أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن.

وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم إطلاق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب داخل قريته، وهي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وفقا لما أذاعته فضائية إكسترا نيوز.

أزمة وضغوط بسبب تصريح السفر

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحدا يقف بجواره، وأصبح لديه قضية هروب من التجنيد في القضاء العسكري، الأمر الذي سبب أزمة نفسية للاعب.

وفوجئ صباح أمس السبت المصريون بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرة اللاعب أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة يوم الجمعة، وكان يشاهد مباريات نصف نهائي يورو 2024 خارج المنزل، وعلى تواصل مع أسرته.

شعر بالجوع وفقد الوعي

كما أكد المصدر في تصريحات صحافية أنه بعد عودة اللاعب لمنزله طالب من والدته الطعام بعد شعوره بالجوع وإحساسه بالهبوط ولكن فوجئت بأن اللاعب فقد الوعي، وهرع شقيقه إلى المستشفى ولكن كان اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أوضح المصدر أن وفاة اللعب كانت بسبب توقف القلب المفاجئ، وحاول الأطباء إسعافه ولكن دون جدوي.

طبيب يشرح سبب الوفاة

من جانبه، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي في مصر، عن سر وفاة لاعب فيوتشر رفعت، بعد تعافيه وعودته للحياة بعد توقف قلب دام نحو ساعة ونصف.

وأكد الدكتور جمال شعبان أن السبب وراء وفاة رفعت يرجع لإصابته بتوقف القلب، وهي حالة سريرية تحدث نتيجة لتوقف النشاط الميكانيكي لعضلة القلب وفشل تزويد الدماغ بالدم وصولًا للإغماء، ويسبب هذا الرجفان البطيني، فقدان الوعي في غضون ثوانٍ، وقد يتبع ذلك الوفاة في حال عدم علاجه بشكل فوري.

يذكر أن نادي مودرن فيوتشر أعلن في بيان رسمي، وفاة اللاعب المصري عن عمر يناهز 31 عاما، يوم السبت.