انتشال جثث من الأقارب.. جديد حادث سقوط سيارة "زفة العروسين" في النيل

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سيطر حادث سقوط سيارة موكب عروسين بالنيل بمدينة الجيزة خلال "الزفة" على اهتمام المصريين منذ أمس الأحد، وبدأت الحقائق تتكشف أكثر حول ملابسات الحادث.

السيارة كسرت الحاجز الحديدي وسقطت في قاع النيل

وتبين أن سائق السيارة المنكوبة كان يموج بسيارته على الطريق حتى انزلقت السيارة ولم يتمكن من السيطرة على توازنها وسقطت في النيل وانزلقت وكسرت الحاجز الحديدي لكوبري المنيب المرتفع كثيرا فوق نهر النيل، وسقطت السيارة التي كانت تقل شقيقة العروس وشقيق العريس وعددا من أقارب العروسين في قاع النيل، أمام ذهول العروسين والأهالي وجميع قائدي السيارات أعلى الكوبري.



من موقع الحادث السيارة المنكوبة بعد انتشالها

استخراج 3 جثث بينهم أخت العروس

وسقطت السيارة في الحادث المأساوي من أعلى كوبري المنيب على الطريق الدائري، ما أسفر عن فقدان عدة أشخاص، ونجحت فرق الإنقاذ من انتشال السيارة المنكوبة من قاع النيل، بالإضافة إلى استخراج جثث ثلاثة من الضحايا، من بينهم أخت العروس وأبناء عمها، بينما لاتزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شقيق العريس المفقود.



أحد الضحايا من أقارب العروسين أحد الضحايا من أقارب العروسين

وسط ذهول المارة

وقال أحد شهود العيان الذين تصادف مروره على الطريق الدائري وقت الحادث، بحسب وسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع قبل الغروب حيث قطع موكب سيارات حفل زفاف الطريق أمامه بينما كان يحاول المرور للحاق بموعده لكن إحدى سيارات الموكب أغلقت الطريق، وأطل الشاب الذي يقود السيارة ملوحا بصوت عال: "محدش هيعدي".

وتابع الشاهد: خرج آخر من الشباك المقابل، وبدأت السيارة تتحرك بصورة بهلوانية احتفالية، وما هي إلا لحظات حتى كسرت السيارة الحاجز الحديدي مندفعة نحو أعماق النيل في منتصف الكوبري تماما، من هول الموقف توقفت جميع السيارات، الجميع ينظر إلى الحاجز الحديدي المنهار ولا أثر للسيارة الغارقة، أكثر من خمس دقائق وجوم تام، لا أحد يستوعب الموقف العروسة تخرج من السيارة لاستطلاع الموقف، وما هي إلا دقائق حتى تدرك أن أشقاءها في تلك السيارة الغارقة التي لم يستطع أحد أن يفعل لها شيئا.

تشديد العقوبات

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم من تحول الزفة إلى كارثة بهذا الحجم، بينما قال آخرون إنه لابد من تشديد العقوبات تجاه من يقومون بحركات استعراضية والقيادة برعونة في الطريق لحفلات الزفاف، والتي تعرض المواطنين لخطر الموت، وأنه ينبغي أن تكون زفة العروسة بالسيارة هادئة ومنظمة بعيدا عن الضجيج والحركات الخطيرة لمصلحة الجميع.