بعد بيان الحكومة.. ماذا طلب حزب الأغلبية في مصر؟

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بعد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر بيان حكومته الاثنين أمام البرلمان محدداً فيه المستهدف منها ورؤيتها للتعامل مع مشكلات البلاد، أصدر حزب الأغلبية بياناً حول رؤيتها.

وأكد حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية في البرلمان المصري، أن بيان رئيس الوزراء اشتمل على تغطية جميع القضايا والمحاور التي تشغل المواطن المصري والوقوف بجانبه وما يعكسه من التزام قوي وإصرار على تحقيق تنمية حقيقية، موضحاً أن البيان تضمن إشارة قوية إلى التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية طموحة وشاملة لمستقبل مصر تقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق المحددات التي سبق أن وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا الحزب جميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى دعم جهود الحكومة والعمل معها لتحقيق أهداف ومتطلبات الشعب المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن الحكومة الجديدة لن تفرط في حصة مصر من مياه النيل، التي تمثل شريان الحياة لكل المصريين.

وأضاف خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب أن الحكومة ستعمل على حماية أمن مصر المائي، من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي.

كما أشار إلى أن الحكومة الجديدة تحرص على تحقيق الأمن المائي والغذائي لكل المصريين، والعمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدامها، وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية ورفع جودتها.

ولفت مدبولي إلى أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.