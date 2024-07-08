تأثر المصريون بوفاته.. رسمياً مركز شباب باسم اللاعب أحمد رفعت

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بعد مرور يومين على وفاته التي تأثر بها وبملابساتها المصريون، أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرارا بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، علي مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في مسقط رأسه تخليدا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

وذكر بيان وزارة الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تأتي تقديراً من الدولة المصرية للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.

كما أعلنت الوزارة إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة.

لجنة عليا للتحقيق

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري قد أصدر قرارا أمس الأحد، بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

لم يجد أحدا يقف بجواره

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحدا يقف بجواره، وأصبح لديه قضية هروب من التجنيد في القضاء العسكري، الأمر الذي سبب له أزمة نفسية أدت إلى وفاته.

وفوجئ المصريون صباح السبت بخبر وفاة اللاعب أحمد رفعت، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرته أنه كان بحالة صحية مستقرة يوم الجمعة، وكان يشاهد مباريات نصف نهائي يورو 2024 خارج المنزل، وعلى تواصل مع أسرته.

طلب الطعام وفقد الوعي

كما أكد المصدر في تصريحات صحافية أنه بعد عودة اللاعب لمنزله طلب من والدته تحضير الطعام بعد شعوره بالجوع وإحساسه بالهبوط، ولكن فوجئت به يفقد الوعي، وهرع به شقيقه إلى المستشفى ولكن كان اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أوضح المصدر أن وفاة اللاعب كانت بسبب توقف القلب المفاجئ، وحاول الأطباء إسعافه ولكن دون جدوى.