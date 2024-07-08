خطف نجل صديقه وطلب فدية بسبب خلافات مالية.. والشرطة تتدخل
لدى استشعارهم بالقوات الأمنية قام الخاطفون بالتخلص من الهاتف المستخدم، وإطلاق المختطف
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
في عملية انتقامية، وباستخدام سيارة بدون لوحات معدنية، أقدم مجموعة من الرجال على خطف نجل صديق أحدهم في صعيد مصر وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.
وكشفت الشرطة ملابسات الواقعة، حيث تبلغ مركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بصعيد مصر من الأب، بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي باختطاف نجله الطالب بالمرحلة الإعدادية.
خلافات مالية.. و4 أشخاص
وتمكنت جهود الشرطة من تحديد المتهمين بارتكاب الواقعة وعددهم 4 أشخاص، بدعوى وجود خلافات مالية بين أحدهم، ووالد الطالب المختطف.
وعلى خلفية هذه الخلافات المالية، قام المتهم الأول بالاتفاق مع باقي المتهمين على خطف الطالب والتحفظ عليه بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، لمطالبة والده بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراح نجله عن طريق اتصال هاتفي.
خوفا من الشرطة.. تخلصوا من الهاتف وحرروا المختطف
وبحسب بيان وزارة الداخلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، ولدى استشعارهم بالقوات الأمنية قاموا بالتخلص من الهاتف المحمول المستخدم في طلب الفدية، وأيضا قاموا بإطلاق سراح المختطف الذي تبين عدم إصابته بأي مكروه.
فيما أكدت وزارة الداخلية على ضبط جميع المتهمين، الذين وعقب مواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وتولت النيابة التحقيق.
-
فيديو.. أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة صفعه لمعجب بالساحل الشمالي
مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو يظهر فيه الفنان محمد ...
ثقافة وفن
-
تأثر المصريون بوفاته.. رسمياً مركز شباب باسم اللاعب أحمد رفعت
وفاة اللاعب كانت بسبب توقف القلب المفاجئ، وحاول الأطباء إسعافه ولكن دون جدوى
مصر
-
عصام صاصا على قوائم الترقب فور وصوله لمصر.. والقبض على شقيقه
وضع اسم مغني المهرجانات على قوائم الترقب للقبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات
ثقافة وفن