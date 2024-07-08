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خطف - تعبيرية

خطف نجل صديقه وطلب فدية بسبب خلافات مالية.. والشرطة تتدخل

لدى استشعارهم بالقوات الأمنية قام الخاطفون بالتخلص من الهاتف المستخدم، وإطلاق المختطف

القاهرة - العربية.نت
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في عملية انتقامية، وباستخدام سيارة بدون لوحات معدنية، أقدم مجموعة من الرجال على خطف نجل صديق أحدهم في صعيد مصر وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.

وكشفت الشرطة ملابسات الواقعة، حيث تبلغ مركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بصعيد مصر من الأب، بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي باختطاف نجله الطالب بالمرحلة الإعدادية.

خلافات مالية.. و4 أشخاص

وتمكنت جهود الشرطة من تحديد المتهمين بارتكاب الواقعة وعددهم 4 أشخاص، بدعوى وجود خلافات مالية بين أحدهم، ووالد الطالب المختطف.

وعلى خلفية هذه الخلافات المالية، قام المتهم الأول بالاتفاق مع باقي المتهمين على خطف الطالب والتحفظ عليه بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، لمطالبة والده بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراح نجله عن طريق اتصال هاتفي.

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خوفا من الشرطة.. تخلصوا من الهاتف وحرروا المختطف

وبحسب بيان وزارة الداخلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، ولدى استشعارهم بالقوات الأمنية قاموا بالتخلص من الهاتف المحمول المستخدم في طلب الفدية، وأيضا قاموا بإطلاق سراح المختطف الذي تبين عدم إصابته بأي مكروه.

فيما أكدت وزارة الداخلية على ضبط جميع المتهمين، الذين وعقب مواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وتولت النيابة التحقيق.

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