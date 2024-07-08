مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تعبيرية عن الكهرباء - آيستوك
تعبيرية عن الكهرباء - آيستوك

رئيس الوزراء المصري يكشف الموعد النهائي لانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

مصطفى مدبولي: بنهاية 2024 ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل وما حدث كان بسبب ظروف خارجية

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بنهاية عام 2024، ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل، مؤكدًا أن ما حدث كان بسبب ظروف خارجية.

وأضاف مدبولي، خلال لقاء خاص بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه في الأسبوع الثالث من يوليو ستنتهي عملية تخفيف الأحمال، حتى نهاية الصيف، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة ذلك من الموازنة العامة.

وتابع:" إنني منذ تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنا أعمل بجانب الوزراء من أجل تحقيق أفضل النتائج".

فيديو.. أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة صفعه لمعجب بالساحل الشمالي ثقافة وفن فيديو.. أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة صفعه لمعجب بالساحل الشمالي

وأردف: "شهر يونيو الماضي شهد 3 موجات حرارة وكانت قيم الحرارة أعلى من المتوسطات بصورة كبيرة جدا، وبالتالي، زاد استهلاك الكهرباء، وهو ما يضغط على الوقود، وبالتالي، فقد تعاملنا مع صدمات لم يتوقعها أحد، ومع ذلك حاولنا بقدر الإمكان وما زلنا".

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي، لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط