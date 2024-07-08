رئيس الوزراء المصري يكشف الموعد النهائي لانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
مصطفى مدبولي: بنهاية 2024 ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل وما حدث كان بسبب ظروف خارجية
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قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بنهاية عام 2024، ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل، مؤكدًا أن ما حدث كان بسبب ظروف خارجية.
وأضاف مدبولي، خلال لقاء خاص بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه في الأسبوع الثالث من يوليو ستنتهي عملية تخفيف الأحمال، حتى نهاية الصيف، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة ذلك من الموازنة العامة.
وتابع:" إنني منذ تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنا أعمل بجانب الوزراء من أجل تحقيق أفضل النتائج".
وأردف: "شهر يونيو الماضي شهد 3 موجات حرارة وكانت قيم الحرارة أعلى من المتوسطات بصورة كبيرة جدا، وبالتالي، زاد استهلاك الكهرباء، وهو ما يضغط على الوقود، وبالتالي، فقد تعاملنا مع صدمات لم يتوقعها أحد، ومع ذلك حاولنا بقدر الإمكان وما زلنا".
وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي، لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.
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