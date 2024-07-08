رد له الصفعة.. فيديو صادم لمحمد رمضان يصفع شاباً بالساحل الشمالي

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على خطى ما حدث من صفع الفنان عمرو دياب لأحد معجبيه بإحدى حفلات الزفاف قبل شهر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يصفع أحد الشباب على وجهه.

وفي مقطع الفيديو يظهر محمد رمضان وهو محاط بعدد من الشباب المعجبين في أحد منتجعات الساح الشمالي، بينما احتد رمضان على أحد الشباب وقال له "هات الموبايل"، حيث كرر الجملة أكثر من مرة بحدة واضحة تجاه الشاب ثم قام بصفعه على وجهه.

الشاب رد له الصفعة

ولكن هذه المرة لم يقف الشاب صامتا مصدوما، بل رد الصفعة في الحال لمحمد رمضان وسط ذهول المحيطين.

ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الشجار بين الفنان والشاب، لكن البعض زعم أن الشاب التقط صورة لرمضان أثناء مروره ما أزعج الأخير ودفعه إلى طلب "الموبايل" لحذف الصورة.

العين بالعين

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المشهد، حيث عبر كثيرون عن غضبهم تجاه صاحب "نمبر وان"، وعبروا عن رفضهم لتصرف محمد رمضان تجاه أحد المعجبين الشباب والذي يعتبر إهانة كبيرة في العلن، بينما عبر آخرون عن تأييدهم لرد فعل الشاب السريع حيث رد الصفعة للفنان في حينه على مبدأ "العين بالعين".

يذكر أن محمد رمضان كان أحد منتقدي تصرف عمرو دياب عندما صفع شابا من معجبيه، حيث قال في حوار تليفزيوني لاحق للواقعة إنه كان حاضرا لذات الزفاف وتعرض لنفس الموقف من ذات المعجب، لكنه تعامل معه بصورة طبيعية كفنان يتعرض للتصوير طوال الوقت من معجبيه في كل مكان وزمان.