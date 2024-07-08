تأييد حكم الإعدام على قتلة الإعلامية المصرية شيماء جمال

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قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسين احتياطيا)، القاضي بإعدامهما شنقًا، وذلك في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضدهما.

وكانت المحكمة المختصة قضت سابقا بحبس المتهمين لمدة عام مع الشغل ومصادرة المضبوطات عن تهمة السرقة.

وفي وقت سابق، أمر مستشار النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وكشفت نص تحقيقات القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، المتهم فيها أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسين احتياطيا)، بقتل الإعلامية شيماء عمدا مع سبق الإصرار، أن المتهم أقر في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة.

تصوير علاقتهما معا

وأشار المتهم إلى أن زوجته المجني عليها كانت دائمة إثارة المشاكل معه، وكثرت طلباتها المالية في الفترة الأخيرة وتهديدها له في حالة عدم قدرته على سد احتياجاتها ونفقاتها المبالغ فيها بإعلان وإشهار زواجهما، نظرا لإخفاء زواجهما عـن ذويه مما وضعه تحت ضغط بصفة دائمـة، وأنهـا سبق وهددته في بدء زواجهما بتصوير مقطع فيديو لعلاقتهما الزوجية بـالفراش.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تـدرج في الوظائف وأصبح ذا منصب رفيع واتسعت دائرة زملائه في العمل على ذات القدر، مما يجعله عرضه لفقد تلك المكانة، ويهدد كيانـه الـوظيفي والأسـري، فقـرر وعقـد العـزم ونـوى مـع المـتهـم الثـاني والـذي تربطهما علاقة صداقة وتعاملات تجارية على إزهاق روحهـا، لإنهاء تلك المأساة الـتي يعيشـها مستغلا حاجـة شـريكه إلى المال.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

كتم نفسها والضغط على عنقها

وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

كما تضمنت الأدلة وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجني عليها.