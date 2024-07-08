مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
صورة تعبيرية طعن سكين
صورة تعبيرية

سائق يطعن عاملاً في مصر بسبب "يوتيوب".. والشرطة تتدخل

قالت الزوجة إن السائق تعدى على زوجها بالضرب بسلاح أبيض وأحدث به إصابات بالغة وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا

القاهرة - مي عبد المنعم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات واقعة طعن عامل بطريقة بشعة والتعدي عليه بسلاح أبيض في إحدى المدن الساحلية.

لا يمكن استجوابه

وقالت الداخلية إنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغا من أحد المستشفيات، باستقبال عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، مصابا بجروح متفرقة إثر التعدي عليه من قبل آخر، وفي حالة صحية لا يمكن استجوابه فيها.

بالانتقال والفحص، قالت زوجة العامل المصاب إنه حال تواجدها رفقة زوجها بمدينة رأس البر الساحلية لقضاء الإجازة الصيفية والاستجمام، حدثت مشادة كلامية بين زوجها وآخر يعمل سائقا، ومقيم بمحافظة بورسعيد، بسبب خلافات فيما بينهما على صفحاتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب".

خلال ساعات.. وفد إسرائيلي بالقاهرة لبحث مفاوضات الهدنة في غزة مصر الشرق الأوسط خلال ساعات.. وفد إسرائيلي بالقاهرة لبحث مفاوضات الهدنة في غزة

طعنه بسلاح أبيض وفر هاربا

وأردفت الزوجة أن الأمر تطور إلى مشاجرة قام على إثرها السائق بالتعدي على زوجها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابات بالغة به وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

وأفاد بيان وزارة الداخلية المصرية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، في انتظار إفاقة العامل المجني عليه لأخذ أقواله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط