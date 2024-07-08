سائق يطعن عاملاً في مصر بسبب "يوتيوب".. والشرطة تتدخل

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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات واقعة طعن عامل بطريقة بشعة والتعدي عليه بسلاح أبيض في إحدى المدن الساحلية.

لا يمكن استجوابه

وقالت الداخلية إنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بلاغا من أحد المستشفيات، باستقبال عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، مصابا بجروح متفرقة إثر التعدي عليه من قبل آخر، وفي حالة صحية لا يمكن استجوابه فيها.

بالانتقال والفحص، قالت زوجة العامل المصاب إنه حال تواجدها رفقة زوجها بمدينة رأس البر الساحلية لقضاء الإجازة الصيفية والاستجمام، حدثت مشادة كلامية بين زوجها وآخر يعمل سائقا، ومقيم بمحافظة بورسعيد، بسبب خلافات فيما بينهما على صفحاتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب".

طعنه بسلاح أبيض وفر هاربا

وأردفت الزوجة أن الأمر تطور إلى مشاجرة قام على إثرها السائق بالتعدي على زوجها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابات بالغة به وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

وأفاد بيان وزارة الداخلية المصرية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، في انتظار إفاقة العامل المجني عليه لأخذ أقواله.