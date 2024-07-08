مدبولي أمام النواب: لن نفرط في حصة مصر من مياه النيل

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قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة الجديدة لن تفرط في حصة مصر من مياه النيل، التي تمثل شريان الحياة لكل المصريين.

حماية أمن مصر المائي

وأضاف مدبولي خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب أن الحكومة ستعمل على حماية أمن مصر المائي، من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي.

كما أشار إلى أن الحكومة الجديدة تحرص على تحقيق الأمن المائي والغذائي لكل المصريين، والعمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدامها، وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية ورفع جودتها.

مستهدفات رؤية مصر 2030

وقام رئيس الوزراء المصري بعرض برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

ولفت مدبولي إلى أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الإستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

تحديات أمام الدولة المصرية

واستعرض رئيس الوزراء أمام مجلس النواب طبيعة التحديات التي تُواجه البلاد، مشيراً إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، حيث يرتبط الوجه الأول بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتي بذلت فيها الدولة المصرية جهدًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف مدبولي أن الوجه الثاني من التحديات يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية، وتسببت هذه الأزمة في زيادة غير مسبوقة في الأسعار.

حرب غزة

أما عن الوجه الثالث للتحديات، فقال مدبولي إنه يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، والذي تقف مصر في قلبه، وخاصة الحرب في غزة، حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا في الدعوة إلى السلام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة.

كما أكد مدبولي على أن هذه الحرب كان لها تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر.