شيرين عبد الوهاب تقاضي من سرب ونشر فيديو تحطيمها الاستوديو

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في تطور جديد لأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب الأخيرة، قررت شيرين مقاضاة الأشخاص الذين صوروا وسربوا ونشروا مقطع الفيديو الخاص بها، والتي ظهرت خلاله وهي تحطم استوديو الصوت الخاص بها.

وكلفت شيرين، المحامي ياسر قنطوش مستشارها القانوني والمتحدث الرسمي لها، بالتقدم ببلاغ ضد هؤلاء الأشخاص المتسببن في انتشار هذا الفيديو، الذي ظهرت فيه شيرين بملابس منزلية خفيفة، وكانت في حالة شديدة من الغضب.



بلاغ للنائب العام

ومن جانبه أكد قنطوش أنه تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 41792 لسنة 2024 ضد من سرب ونشر فيديو شيرين، نظراً للأضرار النفسية التي طالت الفنانة من هذا الفيديو غير اللائق، خاصة أن شيرين كانت داخل الاستوديو الخاص بها، وليست في مكان عام.



علاقة حسام حبيب بالفيديو

وكشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين أن حبيب من بين الأشخاص المعنيين بالبلاغ السابق، حيث إنه صور مقطع الفيديو بهاتفه المحمول، وأرسله لبعض وسائل الإعلام، حتى يبرر موقفه وما حدث بعد ذلك بينه وبين شيرين.

وأوضح المصدر أنه لم يكن من حق حبيب تصوير هذا الفيديو، خاصة أن شيرين كانت ترتدي ملابس غير ملائمة، نظراً لكونها متواجدة داخل استوديو خاص، كما أنها كانت في حالة غضب شديدة، ولا يجوز إظهارها بهذا الشكل أمام الجمهور.



إخلاء سبيل حسام حبيب

جدير بالذكر أن النيابة العامة بالقاهرة الجديدة كانت قد قررت، الأحد، إخلاء سبيل حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين داخل شقتها بالتجمع الأول، كما أمرت بسرعة التحري حول الواقعة واستدعاء الفنانة للاستماع إلى أقوالها.

مشاجرة شيرين وابنتها

واصطحبت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة الفنان حبيب في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على الفنانة شيرين، لمعاينة شقة تستخدمها الأخيرة كاستوديو بمنطقة التجمع الأول، بعدما تقدم حبيب بفيديو تظهر به الفنانة شيرين أثناء تحطيم محتويات "الاستوديو".