عملات نادرة وإسطوانات..متحف مصري يحتفي بمرور 100 عام على أولى حفلات كوكب الشرق

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وسط التحف الأثرية والتماثيل المصرية القديمة الشاهدة على عظمة هذه الحضارة، صدح صوت كوكب الشرق أم كلثوم من جهاز "جرامافون" داخل أحد المتاحف المصرية في احتفالية استثنائية.

واحتفل متحف الحضارة المصرية بالفسطاط بمرور 100 عام على أولى الحفلات الغنائية الموثقة لأم كلثوم تحت عنوان "كوكب الشرق..100 سنة من تراثنا الفني".

أثرت في نفوس الملايين على مدار عقود

ونظم المتحف فعاليات فنية وتراثية وثقافية للاحتفال بهذه المناسبة، وقالت إدارة المتحف أن الاحتفالية تأتي في إطار الحرص على تسليط الضوء على أحد أهم معالم تراث مصر الفني الأصيل، وإحياء التراث الغنائي المصري.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الفعالية جاءت ضمن إستراتيجية تستهدف حفظ وإحياء التراث الغنائي وإعادة تقديم الإرث الغنائي، الذي يعد وسيلة للحفاظ على الهوية المصرية، وتعريف الأجيال الجديدة بالطرب المصري الأصيل، وما قدمه الفن المصري من علامة فارقة في التاريخ، وأثّر فنانوه في نفوس الملايين على مدار عقود زمنية طويلة.

مستنسخات وصور ولقطات من أفلامها السينمائية



الفعالية تضمنت مجموعة من الورش الفنية والتعليمية والمعارض التي تعرض المقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، من بينها معرض مستنسخات وصور ولقطات من أفلامها السينمائية، وذلك بالتعاون مع قاعة الموسيقى بدار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى معرض للإسطوانات وشرائط الكاسيت الخاصة بأغانيها وعرض للجرامافون بمشاركة من شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات.

عملات وميداليات تذكارية صممت تخليدا لذكراها



كما ضم المعرض مجموعة من نماذج العملات والميداليات التذكارية التي صممت تخليداً لذكراها بالتعاون مع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بالإضافة إلى مجموعة كتب وطوابع تذكارية بمشاركة نادي الرواد المصري والفنانة التشكيلية هدى قدري، ومعرض فني يضم لوحات ومجسمات لكوكب الشرق للفنانة يسرا عبد الرحمن.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الفقرات الفنية للعزف والغناء لمجموعة متميزة من أجمل ما تغنت به كوكب الشرق قدمها مجموعة من الفنانين المصريين.

أولى إسطواناتها

وولدت فاطمة إبراهيم البلتاجي الشهيرة بـ"أم كلثوم" في محافظة الدقهلية عام 1898، وبدأت الغناء مع والدها في الأفراح ، وقدمت أول أسطوانة لها قبل 100 عام، في 1924 وهي قصيدة "وحقك أنت المنى والطلب"، وحققت نجاحاً كبيرا.

وقدمت أم كلثوم أكثر من 300 أغنية، وجاءت أغنية "الأطلال" ضمن قائمة أفضل 100 أغنية أنتجت في القرن العشرين، ضمن إستفتاء عالمي نظمته جريدة "اللوموند" الفرنسية في مطلع الألفية الجديدة.

"100 سنة أم كلثوم"



ورحلت أم كلثوم عن عالمنا عام 1975 عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد أن حصدت العديد من الجوائز الكبرى وغنت على أكبر المسارح في العالم، وقررت الحكومة المصرية تخصيص متحف لمقتنياتها بقصر المانسترلي التاريخي في وسط القاهرة.

يذكر أن المتحف المصري الكبير كان قد أقام احتفالية في فبراير الماضي بعنوان "100 سنة أم كلثوم" شهدت تقديم أشهر أغاني أم كلثوم بصوت مطربات الأوبرا المصرية الشهيرات، ريهام عبد الحكيم ومروة ناجي وإيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي.