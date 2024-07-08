مصرع أب وولدين وإصابة الزوجة بحادث أثناء ذهابهم لقضاء إجازة بمصر

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خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية في مصر، عقب علمهم بمصرع أب وطفليه من أبناء القرية.

وبالتفاصيل، تعرضت أسرة كانت ذاهبة لعطلة صيفية لحادث سير على طريق محافظة مطروح في مصر، مما أدى إلى وفاة الأب و2 من أطفاله، وإصابة الزوجة، و3 آخرين من الأبناء بإصابات مختلفة ومتفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق الإسكندرية مطروح في نطاق مدينة العلمين، أسفر عن وفاة 3 وهم: "محمد أحمد النشار، ونجله آدم، ونجلته مريم، فيما أصيب 4 آخرين، وهم: "زوجته، والأبناء ندي، نهال، وحنين".

وتبين أن المتوفين والمصابين من قرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وينتظر أهالي القرية عودة الجثامين لتشييعهم، فيما أكد أحد أقارب الأسرة أنهم كانوا ذاهبين لقضاء إجازة الصيف في مرسى مطروح، وتعرضت سيارتهم لحادث سير.

وقال أهالي قرية محلة مرحوم بطنطا إن المتوفى كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حسنة ومحبوبا من الجميع، وسوف تقام صلاة الجنازة عليهم، من مسقط رأسهم بقرية محلة مرحوم، عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، ووصول الجثامين من مستشفى العلمين.