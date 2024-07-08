مصر.. حريق في مركبين بالغردقة والسلطات تتحرك

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شب حريق، مساء اليوم الاثنين، داخل ورشة صيانة وتصنيع المراكب السياحية "قزق الغردقة" التابعة لمحافظة البحر الأحمر بمصر، من دون وجود إصابات بشرية، حيث تم إخطار الحماية المدنية التي قامت بدورها بالسيطرة على الحريق.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة يفيد باندلاع حريق هائل بمنطقة القزق وهو المكان المخصص لتصنيع وصيانة المراكب واليخوت، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لمكان الحريق.

واندلعت النيران في أحد المراكب التي كانت تخضع لأعمال الصيانة، وامتدت بسرعة إلى مركب آخر مما أدى إلى تدميرهما.

هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى باقي المراكب الموجودة في الورشة. وقد نجحوا في منع حدوث كارثة أكبر كان من الممكن أن تصيب باقي المراكب والمعدات في الورشة.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من عدم وجود أي إصابات بشرية، فيما تم حصر الأضرار المادية التي خلفها الحريق.