وفاة أحمد رفعت.. شوبير يتقدم ببلاغ للداخلية وهذا مصير تشريح الجثمان

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في آخر تطورات التحقيق في وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ رسمي، لإدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات، ضد بعض الصفحات بسبب اتهامه بأنه أحد المتسببين في أزمة الراحل أحمد رفعت.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقدمت ببلاغ لوزارة الداخلية إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والإنترنت برقم 14/ح مباحث الإدارة ويجري التنسيق مع السادة المحامين للتقدم بعدة بلاغات جديدة خلال الساعات المقبلة".

وكان أحمد شوبير أكد خلال برنامجه الإذاعي اليوم، أنه ليس له أي صلة بما تعرض له اللاعب الراحل أحمد رفعت، عندما كان نائب رئيس نادي فيوتشر، قائلا: "اللي عنده أي إثابت يخرجه بس أنا هاخد حقي كاملا بالقانون".

اتهامات حول وفاة اللاعب

ويواجه أحمد شوبير بعض الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعمده الحديث عن احتمالية تعاطي أحمد رفعت للمنشطات، وهو ما أدى لسقوطه في أرض ملعب استاد الإسكندرية.

يذكر أنه عقب إعلان وفاة اللاعب، لم يعلق شوبير على أزمة الوفاة، واكتفى بتقديم العزاء لأسرة اللاعب وللرياضة المصرية، لكن عقب ظهور نادر شوقي وكيل أحمد رفعت عبر برنامج "الكورة مع فايق" على شاشة MBC مصر، ظهر اسم شوبير بملف قضية اللاعب، من خلال مناقشات الجماهير المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال أحمد شوبير اليوم في برنامجه الإذاعي: "مستمر في موضوع الله يرحمه الكابتن أحمد رفعت، وأول مرة هتكلم بشكل شخصي لأني بقالي 48 ساعة أو أكتر عمال أسمع وأشوف تعليقات وكلام كتير أني من المتسببين في أزمة أحمد رفعت".

أضاف: "أنا بس عاوز حاجة أنا متهم بيها عشان أطلع أدافع عن نفسي، لأن كل الحاجات اللي بتتقال من أولها لآخرها بجمعها كلها، الحاجات المهمة طبعا، وهتخذ كل الإجراءات القانونية لأن ده حقي".

أزمة حطمت قلبه

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحدا يقف بجواره، وأصبح لديه قضية هروب من التجنيد في القضاء العسكري، الأمر الذي سبب أزمة نفسية للاعب.

من جانبه أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أمس الأحد، قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أقر وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة طبية للتحقيق في ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت، وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.

تشريح الجثمان

وكشفت مصادر طبية مهام اللجنة الطبية التي شكلت بجانب اللجنة القانونية للتحقيق في ملابسات وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت.

وقالت المصادر، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" اليوم الاثنين، إن اللجنة الطبية المعنية بالتحقيق في ملابسات وفاة اللاعب لن تحتاج إلى استخراج جثمان اللاعب لإجراء تشريح أو ما إلى ذلك، لعدم وجود خطأ طبي يسبب الوفاة.

وأضافت المصادر أن اللجنة الطبية ستقوم بمراجعة كافة الإجراءات والتدخلات الطبية التي خضع لها اللاعب، خلال أزمته الصحية، للكشف عن ملابسات الوفاة.

وفوجئ صباح السبت المصريون بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرة اللاعب أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة يوم الجمعة، وكان يشاهد مباريات نصف نهائي يورو 2024 خارج المنزل، وعلى تواصل مع أسرته.