حسابات استغلت اسمه.. حسين فهمي آخر الملتحقين بالسوشيال ميديا"اضطراريا"

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بعد تجنبه لها لسنوات، أعلن الفنان المصري حسين فهمي عن انضمامه لمواقع التواصل الاجتماعي وإنشائه لحساب على موقع "تيك توك".

حسابات استغلت اسمه

وظهر حسين فهمي في مقطع فيديو يعد أول منشوراته على حسابه الجديد على موقع "تيك توك"، حيث قال: "كنت أبتعد عن السوشيال ميديا، وكنت أعتبره عالما افتراضيا وغير واقعي".

وأضاف فهمي أن حسابات غير رسمية تحمل اسمه ظلت تنشر الأنباء المغلوطة عنه طوال سنوات، ما دفعه إلى إنشاء حساب جديد رسمي له ليتواصل مع الجمهور، قائلا" اكتشفت ناس كتير بتقول كلام باسمي، وبتقول معلومات غلط، وناس بتستفيد من اسمي وعملت جروبات، ولقيت أصدقاء بتقول: بعتنالك وإنت قلت ومقولتش، وأنا مقولتش حاجة".

موقع إلكتروني

وأعلن فهمي أنه في صدد إنشاء موقع إلكتروني يحمل اسمه، كما أردف معبرا عن صعوبات مواقع التواصل الاجتماعي وما يتعرض له بعض الفنانين من انتقادات لاذعة من خلالها قائلا: ""قررت يبقى لي موقع وأدخل في السوشيال ميديا بكل ما فيها من حسنات وسيئات وأتقبل مصيري.. أنا قعدت فترة طويلة بعيد، يستحسن أقرب وأتحمل كل النتايج".

وحاز الفيديو والحساب الجديد لحسين فهمي على إعجاب آلاف المتابعين خلال اليوم الأول، الذين حرصوا على متابعة الفنان.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كان من خلال مشاركته في فيلم "الإسكندراني"، من بطولة أحمد العوضي وزينة، وإخراج خالد يوسف.