انتشار ظاهرة الموت المفاجئ بين الشباب.. وطبيب يوضح

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انتشرت ظاهرة الموت المفاجئ بين الشباب، ومع انتشارها بدأت التساؤلات عن الأسباب الطبية والعلمية وراء حدوثها.

فقد حذر الدكتور المصري جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، الشباب الصغير من بعض العادات التي قد تودي بحياتهم.

وعبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك" كشف، اليوم الثلاثاء، عن سر وفاة "طبيبة التكليف" الشابة ريم سليمان، التي لم تكد تفرح باستلام عملها حتى وافتها المنية، محذرا من انتشار موت الفجأة بين الشباب.

زيادة الجلطات القلبية

كما أكد الدكتور جمال شعبان أن ظاهرة موت الفجأة بين الشباب انتشرت نتيجة زيادة الجلطات القلبية، والأمراض المناعية، مرجعا ذلك لزيادة ضغوط الحياة العصرية، وانتشار الغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة.

وقال عميد معهد القلب السابق عن انتشار الموت المفاجئ خاصة بين الشباب: "ظاهرة الموت المفاجئ عند الشباب، زيادة الجلطات، وزيادة الأمراض المناعية، غير معروفة السبب، لكن بعض أسبابها ضغوطات الحياة العصرية، والتدخين، والمخدرات، والزيوت المهدرجة، والفاست فود، والتلوث البيئي".

كما أشار شعبان إلى أن من أسباب ظاهرة الموت المفاجئ أيضًا "الغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة، ومتلازمة ما بعد كوفيد، وعدم ممارسة أي نشاط بدني، والاستعداد الوراثي طبعا".

حالة من الحزن

يشار إلى أن وفاة طبيبة التكليف الشابة ريم سليمان أثار حالة من الحزن بين أصدقائها وأهل محافظة المنوفية، الذين نعوها.

وأكد أصدقاؤها أن طبيبة التكليف الشابة ريم سليمان، توفيت بسبب توقف مفاجئ لعضلة القلب، حيث أكدوا أنها لم تكد تتسلم عملها وتفرح بذلك حتى وافتها المنية، بشكل مفاجئ، مؤكدين أنها اتصفت بالأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة مع جميع أهالي القرية وزملائها.