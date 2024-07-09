شعره "على الزيرو" وبذقن عريض.. تامر حسني يصدم محبيه

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فاجأ الفنان المصري تامر حسني جمهوره، بإطلالة جديدة وغريبة صدمت محبيه.

فقد ظهر صاحب "ناسيني ليه" بصورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حليق الرأس وبذقن عريض، وعضلات منتفخة بشكل كبير وقد تغيرت ملامحه لدرجة أن بعض متابعيه لم يفهموا أنها صورته في البداية.

وتصدر تامر حسني محركات البحث أمس بحثا عن سر إطلالة تامر حسني الغريبة، بينما كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بلا منازع ، حيث عبر كثيرون عن اندهاشهم من هيئة تامر الجديدة، بينما قال آخرون إنه أدمن عمليات التجميل وأصبح أشبه بالشخصيات الكارتونية.

فيلر ولا بوتوكس ولا عمليات تجميل؟

وتساءل عدد من المتابعين عن سر إطلالة تامر الغريبة، وكتب أحدهم "فيلر ولا بوتوكس ولا عملية تجميل؟"، بينما تساءل آخر "فين تامر حسني يا جماعة؟"، وعلق آخر "ده بيج رامي مش تامر حسني".

ويبدو أن هذا الجدال أزعج تامر حسني، حيث أوقف خاصية التعليق على هذه الصورة دون غيرها على حسابه، بعد ساعات قليلة من نشرها.

وشوق تامر جمهوره معلقا على الصورة "بصورلكوا حاجة جديدة جدا بس مش جامدين جامدين".

إلا أنه لاحقاً، نشر صورة أخرى، تجمعه بعدد من الرجال "القرع" أو الصلعان وعلق قائلاَ: "بأسس أول رابطة لمحبي القرع، عااش القرع، مين جاي معانا".

يذكر أن الفنان تامر حسني أصدر مؤخرا أغنية بعنوان "جامدين جامدين"، والتي لاقت نجاحا كبيرا.