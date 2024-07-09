روعوا السكان بصوت الرصاص.. سقوط عصابة بيد الأمن المصري

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بعد انتشار فيديو مرعب أول أمس الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من اللصوص يستقلون سيارة ملاكي، كانوا يحاولون سرقة أحد عقارات مدينة زهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وإطلاق أعيرة نارية أرعبت السكان، نجحت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، في القبض على الجناة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: "أنه استكمالًا لجهود أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والشرقية بشأن ما تبلغ لغرفة النجدة بالقاهرة فجر 8 يوليو بمحاولة بعض الأشخاص سرقة عقار تحت الإنشاء بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر، وإطلاق أحدهم أعيرة نارية من سلاح ناري لترويع المواطنين ليتمكنوا من الهرب مستخدمين سيارة ألنترا بيضاء، تم تحديد مرتكبي الواقعة".

سرقة الأسلاك الكهربائية ومستلزمات السباكة

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا، يضم 9 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية ومستلزمات السباكة ومواتير المياه من العقارات تحت الإنشاء.

كما ضُبط بحوزتهم 3 سيارات يتم استخدامها في ارتكاب وقائع السرقات، بالإضافة إلى السيارة والبندقية الخرطوش المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات وأسلحة بيضاء، وكمية من المسروقات "متحصلات وقائع أخرى"، ومبالغ مالية متحصلة من وقائع السرقة.

جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، والوقوف على ما ارتكبه عناصر التشكيل من وقائع أخرى وملاحقة عملائهم.

يذكر أن اللصوص قد هاجموا العاصمة الإدارية الجديدة محاولين اقتحام مساكن الموظفين وسرقتهم ليلا، إذ تم التصدي لهم وملاحقتهم، مما دفع اللصوص لإطلاق أعيرة نارية للهروب منهم.

والتقط قاطنو المنطقة مقاطع مصورة تظهر محاولات اللصوص التسلق للسرقة وملاحقتهم من قبل الموظفين والأهالي، ما دفعهم للهروب ولم يتمكنوا من اللحاق بهم.