محامي زوجة سفاح التجمع: موكلتي هربت من زوجها بسبب الضرب

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بينما تنظر قضية زوجها أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل 3 فتيات وتعذيبهن وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية، كشف محامي زوجة "سفاح التجمع" بعض التفاصيل المتعلقة بعلاقة موكلته بزوجها المتهم.

فقد كشف المحامي نبيل عبد السلام، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن موكلته كانت تعيش مع زوجها المتهم حياة طبيعية، وأنجبت طفلهما زين، لافتاً إلى أنه خلال فترة زواجهما كانت تحدث بعض الخلافات الأسرية، حيث بدا هذا الأمر في ظاهره أمراً طبيعيا يحدث بين أي زوجين.

هربت من زوجها بسبب الضرب

وأشار إلى أن موكلته قررت أن تهرب من زوجها بسبب تعرضها للأذى البدني والتعدي عليها بالضرب وإصابتها، قائلًا: "موكلتي تعرضت للضرب من زوجها، وكان المتهم أيضا متجوزا قبلها لمدة 6 شهور واختفت زوجته ولم نعرف أين هي".

كما أضاف أن العلاقة انقطعت بين موكلته وزوجها كريم سليم منذ نحو 3 سنوات، ثم اختفى نجل موكلته الذي ظلت تبحث عنه خلال هذه الفترة، حتى علمت أن زوجها تم اتهامه في القضية التي يواجهها الآن بإنهاء حياة 3 فتيات.

لا تزال تبحث عن نجلها حتى الآن

وأوضح المحامي أن موكلته ما زالت تبحث عن نجلها حتى الآن، والذي من المفترض أن يكون رفقة جدته لوالده، معلقاً أنه وفق القانون من المفترض أن يبقى زين مع أمه وليس مع جدته لوالده"، وأردف أن في اعتقاده يوجد عدد آخر من الضحايا للمتهم لم يكشف عنهم بعد، حيث إنه كان ينهي حياة ضحاياه من دون تمييز وبـسادية مفرطة.

دعوى لضم طفلها

بيئة لا تصلح للتربية

كما أوضحت لبنى غانم في الدعوى أن نجلها تربى في بيئة تسببت له بأضرار نفسية كثيرة، نتيجة تواجده مع والده وقت ارتكابه للجرائم، كذلك شددت على أن وجود ابنها مع جدته، التي تبرر جرائم والده، هي بيئة لا تصلح لتربيته.

يذكر أن النيابة العامة كانت كشفت في يونيو الفائت (2024) تفاصيل جرائم "سفاح التجمع" الذي قتل 3 فتيات وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن.

وأوضحت في بيان أن المتهم اعتاد التعرف على الفتيات عبر الإنترنت واصطحابهن إلى شقته في أحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، لتعاطي مواد مخدرة معهن، ثم معاشرتهن.

كما أضافت أنه عند وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، كان يجبرهن على تعاطي عقاقير تفقد الوعي، ثم يعذبهن ويقتلهن ويصور بهاتفه.