القبض على مصري حمل لافتة مسيئة في عزاء أحمد رفعت.. ماذا كتب؟

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الاثنين، القبض على شخص رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن المواطن رفع لافتة يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب في وفاة اللاعب المذكور بدون دليل وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان رفعت قد أصيب بتوقف مفاجئ لعضلة القلب أثناء مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، فنقل على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وفوجئ المصريون صباح السبت الماضي بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرة اللاعب أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة يوم الجمعة، وكان يشاهد مباريات نصف نهائي يورو 2024 خارج المنزل، وعلى تواصل مع أسرته.

شعر بالجوع وفقد الوعي

كما أكد المصدر في تصريحات صحافية أنه بعد عودة اللاعب لمنزله طالب من والدته الطعام بعد شعوره بالجوع وإحساسه بالهبوط ولكن فوجئت بأن اللاعب فقد الوعي، وهرع شقيقه إلى المستشفى ولكن كان اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة.

صرح مصدر أمنى بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه برفع لافتة خلال عزاء اللاعب #أحمد_رفعت بأحد المساجد #بالجيزة ، يوجه خلالها الإتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. pic.twitter.com/jQDOYIX97L — وزارة الداخلية (@moiegy) July 8, 2024

كما أوضح المصدر أن وفاة اللاعب كانت بسبب توقف القلب المفاجئ، وحاول الأطباء إسعافه ولكن من دون جدوي.

يذكر أن رفعت لعب خلال مسيرته لأندية عدة أبرزها إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب مصر.

ومنذ إعلان وفاة اللاعب وهناك تبادل اتهامات وتحقيقات وتصريحات من عدة أطراف، وفي آخر تطورات التحقيق في وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت، أعلن الإعلامي أحمد شوبير أمس الاثنين تقدمه ببلاغ رسمي، لإدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات، ضد بعض الصفحات بسبب اتهامه بأنه أحد المتسببين في أزمة اللاعب الراحل.

وكان أحمد شوبير أكد خلال برنامجه الإذاعي أمس، أنه ليس له أي صلة بما تعرض له اللاعب الراحل أحمد رفعت، عندما كان نائب رئيس النادي، قائلا: "اللي عنده أي إثبات يخرجه بس أنا هاخد حقي كاملا بالقانون".

أزمة نفسية

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحدا يقف بجواره، وأصبح لديه قضية هروب من التجنيد في القضاء العسكري، الأمر الذي سبب أزمة نفسية للاعب.

من جانبه أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أمس الأحد، قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أقر وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة طبية للتحقيق في ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت، وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات، وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.