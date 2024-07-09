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خطوط نقل الكهرباء في مصر

وقف تخفيف الأحمال بمحافظات مصرية.. هل تم حل أزمة الكهرباء؟

القاهرة - العربية.نت
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ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، عن توقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعدد من المحافظات المصرية على غير العادة، تزامنا مع موجة الحرارة المرتفعة الحالية.

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وبحسب مصادر لوسائل إعلام محلية، تم وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية، وعدد من المحافظات الساحلية.

لا بيانات رسمية حتى الآن

ولم تصدر أي بيانات رسمية حكومية بهذا الشأن، ولا تأكيد إن كان وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال هو ليوم واحد، ام لفترة محددة.

بينما أفادت مصادر مصرية أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تخفيض مواعيد تخفيف الأحمال لتصبح ساعة واحدة يوميا بدلا من ساعتين، وسيكون الأسبوع القادم هو الأخير في خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

آخر موعد لتخفيف الأحمال

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد حدد الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري ليكون هو آخر موعد لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين حتى نهاية فصل الصيف، على أن تشهد فترات تخفيف الأحمال انخفاضًا تدريجيًا حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة ذلك من الموازنة العامة.

كما أكد رئيس الوزراء المصري أنه بنهاية العام الجاري ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل، مؤكدًا أن ما حدث كان بسبب ظروف خارجية.

موجات حرارة مرتفعة

وأردف: "شهر يونيو الماضي شهد 3 موجات حرارة وكانت قيم الحرارة أعلى من المتوسطات بصورة كبيرة جدا، وبالتالي، زاد استهلاك الكهرباء، وهو ما يضغط على الوقود، وبالتالي، فقد تعاملنا مع صدمات لم يتوقعها أحد، ومع ذلك حاولنا بقدر الإمكان وما زلنا".

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي، لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

يأتي هذا بعد أيام من تولي وزراء جدد للكهرباء والبترول، وداء اليمين الدستورية للوزارة الجديدة، حيث يأتي حل أزمة الكهرباء على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

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