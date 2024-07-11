أصابت زميلتها عمدا لإبعادها عن اللعبة.. تحقيق في مشاركة لاعبة مصرية بأولمبياد باريس

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قررت السلطات المصرية فتح تحقيق رسمي في مشاركة لاعبة منتخب مصر للدراجات شهد سعيد بأولمبياد باريس رغم إيقافها على خلفية إصابتها لزميلتها جنة عليوة عمدا، في إحدى البطولات المحلية وإبعادها نهائيا عن اللعبة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة مخاطبة اللجنة الأولمبية لدراسة موقف مشاركة اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس وفقاً للمواثيق الدولية والقواعد الأخلاقية.

إعادة دراسة لمشاركة شهد في الأولمبياد

وأرسلت الوزارة خطاباً للجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللاعبة والإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقاً للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن.

وطالبت الوزارة بمراعاة كافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية، والأخذ بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.

تعمدت إصابة إحدى اللاعبات

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن واقعة تعمد اللاعبة إصابة إحدى اللاعبات أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها.

وعاد اسم شهد سعيد، لاعبة منتخب مصر للدراجات، وصاحبة واقعة الاعتداء على زميلتها جنة عليوة في بطولة الجمهورية للدراجات، تحت الأضواء مجدداً، بعد تداول أنباء عن تمثيلها لمصر في أولمبياد باريس ما تسبب في موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت مع المنتخب بالزي الرسمي

وظهرت اللاعبة شهد سعيد في صورة تظهر منتخب مصر للدراجات بالزي الرسمي لتمثل البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وهو ما أثار موجة من الغضب بين الجمهور.

وتساءل ناشطون عن كيفية مشاركتها في مسابقة عالمية بعد تعرضها للعقاب بالإيقاف ودفع غرامة في واقعة الاعتداء على زميلتها جنة عليوة.

وكان الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام، قد أصدر قرارًا بشأن إيقاف اللاعبة شهد سعيد، بعد الواقعة التي حدثت بينها وبين جنة عليوة في منافسات بطولة الجمهورية.

تسببت في إصابات بالغة

وجرت الواقعة في أبريل الماضي، حيث أصيبت اللاعبة الناشئة جنة عليوة باشتباه ارتجاج في المخ، مع كسور في الضلوع عقب اصطدامها بلاعبة المنتخب الوطني شهد سعيد في الأمتار الأخيرة للسباق بطريق السويس.

وبعد الواقعة أعلنت حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى لجنة، تقديمها بلاغا للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد.

وقالت حبيبة عليوة إن شقيقتها أصيبت بكسر في الكتف، وتحتاج علاجا لأكثر من 45 يوما، وإنها تعاني من فقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة لكدمات متفرقة في الجسد وتعرضها لتشنجات.

شطبها واستبعادها مع غرامة

وقرر الاتحاد شطب اللاعبة المعتدية شهد محمد سعيد واستبعادها من السباق مع توقيع غرامة مالية عليها واستبعادها من المسابقات المحلية لمدة عام.

وفي تصريحات سابقة قال رئيس الاتحاد وجيه عزام لـ"العربية.نت" إن هذه الأمور تحدث مرارا وتكرارا مؤكدا أن الاحتكاك يحدث حتى في اللعبات الأخرى مثل كرة القدم كأن يصطدم لاعب بزميله أو يعرقله من دون أن يقصد إصابته.

وأكد أن الحادث لو كان متعمدا أو فيه شبهة تعمد فسيتم التحقيق فيه بالطبع، موضحا أنه جرى التحقيق بالفعل في الواقعة ومن أخطأ سيتم محاسبته على الفور.

كما قرر الاتحاد استدعاء اللاعبة المجني عليها للتحقيق وسماع أقوالها، مستنكرا لجوء والدتها للجهات القضائية ورفضها التصالح.