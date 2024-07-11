اختفاء فنان مصري وتغير ملامح وجهه واعوجاج فمه.. العربية.نت تكشف السبب

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تعرض مؤخراً الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية شديدة، تسببت في اختفائه عن الجمهور والاعتذار عن كافة ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكان الظهور الأخير للفنان المصري محمد فؤاد بزفاف نجله الأكبر "عبدالرحمن" الذي أقيم بشهر أبريل الماضي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

ظن أنه تعرض لجلطة في المخ

وكشف مصدر مقرب من محمد فؤاد لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن فؤاد استيقظ في أحد الأيام واكتشف أن ملامح وجهه متغيرة، ولا يستطيع التحدث بطريقة سليمة، فأصيب بحالة من الهلع ظناً منه أنه أصيب بجلطة في المخ، والغريب أن الفنان أصيب كذلك باعوجاج الفم، وتوقف الجانب الأيمن من الوجه بشكل كامل.

علاج وإلغاء لكافة الارتباطات الفنية

وأضاف المصدر أن محمد فؤاد انتقل إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات السريعة، وأكد له الطبيب المعالج أنه أصيب بمرض العصب السابع، ولابد من الخضوع السريع للعلاج والتزام الراحة، خاصة أن العلاج سوف يستغرق عدة أشهر، ليتمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي.

وأوضح المصدر أن الفنان محمد فؤاد، طلب من إدارة أعماله إلغاء كافة ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث إنه لا يستطيع الغناء أو الظهور في أي مناسبة فنية أو شخصية، نظراً لتغير ملامحه بشكل كبير وعدم القدرة على التحدث.

مصطفى كامل غضب منه قبل أن يعرف الحقيقة

وتابع المصدر أنه كان من المفترض أن يحضر محمد فؤاد حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل رفيق رحلته الفنية، وتقديم فقرة غنائية مع فرقته الموسيقية، لكنه غاب عن الحفل وهذا ما تسبب في غضب مصطفى كامل منه، إلا أن فؤاد قدم له الاعتذار وأبلغه بخبر مرضه.

وأكد فؤاد لمصطفى كامل على التزامه المنزل خلال الفترة الحالية، وأنه سوف يسافر إلى ألمانيا للعلاج.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد قد احتفل مؤخراً بزفاف نجله عبدالرحمن على فتاة من خارج الوسط الفني، وحضر الحفل نجوم الغناء والتمثيل في مصر، وكان على رأسهم الفنان عمرو دياب، ومحمد حماقي، ومصطفى قمر، وحميد الشاعري، والمطربة بوسي والممثل عماد زيادة وآخرين.