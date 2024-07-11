تصريح جريء لإليسا عن "المساكنة" والزوجة الثانية

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في تصريحات لا تخلو من الصراحة والجرأة، عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن بعض أفكارها وكشفت عن أسرار ترويها للمرة الأولى خلال آخر لقاءاتها التلفزيونية.

"لست ضد المساكنة"

وقالت إليسا خلال برنامج "بيت السعد" المذاع على قناة MBC ومنصة شاهد، أمس الأربعاء، إنها "ليست ضد المساكنة"، جاء ذلك في سياق ما قاله الفنان أحمد سعد "ابني بيدرس في أميركا، وحكى لي مرة عن صديقة له عندها مشكلة في البيت، وبيتها بعيد فقال لي هتيجي تقعد معايا أسبوعين، قلت له يعني إيه هتيجي تقعد معاك أسبوعين، مش فاهم؟"، لتقاطعة إليسا وتتساءل "إيه المشكلة؟ القانون في أميركا بيسمح بفكرة المساكنة".

"ارتفاع نسب الطلاق بسبب رفض المساكنة"

وقال أحمد سعد إننا كشرقيين نكون محافظين ولدينا مبادئ يجب أن نتمسك بها، لتكشف إليسا عن رأيها في فكرة المساكنة قائلة: "لست ضد فكرة المساكنة لأن أغلب الزواج الذي لا ينجح يكون بسبب أن الطرفين ما عاشا مع بعض لفترة أطول، لذا نسب الطلاق زادت"، معلقة: "شايفاها عادي.. بس أنا عمري ما عملت كده".

أخفى عنها زواجه بأخرى فتركته

وفي موضع آخر من نفس اللقاء، كشفت إليسا عن علاقة حب جمعتها بشاب مسلم، أخفى عنها حقيقة أنه متزوج، لتتركه فور علمها، وتؤكد "رفضت أن أبني سعادتي على حساب شخص آخر، وعمري ما هكررها تاني".

وقالت إليسا إن الإسلام يبيح تعدد الزوجات، لكنها شخصيا ترفض أن تكون زوجة ثانية قائلة "أنا بنت بيئتي، معنديش في الثقافة بتاعتي زوجة ثانية، وأرفض أن أكون في الوضع ده".

"حظي من السما"

وتستعد الفنانة إليسا لطرح أغنيتها الجديدة "حظي من السما" اليوم الخميس عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" والتي يتم طرحها بشكل منفرد.

وكانت آخر أعمال إليسا، ألبومها الذي حمل عنوان "أنا سكتين" المكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرح الألبوم أكثر من مرة قبل طرحه في شهر مايو الماضي.