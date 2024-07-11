موجة غضب وقرار بإقالته.. ماذا فعل أحمد شوبير؟

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على خلفية تصريحاته في حلقة برنامجه بالأمس وما تبعها من موجة غضب، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف برنامج الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، "مودرن كورة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" وإلغاء التعاقد معه.

قرار إقالة شوبير بالإجماع

وجاء قرار الإقالة بإجماع مجلس إدارة الشركة المتحدة لعدم التزامه بالسياسات التحريرية للمجموعة وتعمده إثارة الرأي العام.

وذكرت الشركة المتحدة أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، حيث تضع الشركة احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

فوضى في قطاع الإعلام الرياضي

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وأكدت الشركة المتحدة حرصها أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

وكان مصدر بالشركة المتحدة قال إن تصرفات شوبير المتعمدة للتلاعب بالجماهير والمشاعر العامة بشأن الأزمة التي واجهتها لاعبة منتخب مصر للسيدات للدراجات تعتبر سببا كافيا لإقالته من منصبه، خاصة بعدما تسبب فيه من إثارة غضب الجماهير.

موقع إعلام : الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يجتمع اليوم لبحث إقالة أحمد شوبير لعدم إلتزامه بالسياسات التحريرية للمجموعة وتعمده إثارة الرأي العام #بالشفا_ياشوشو pic.twitter.com/o1a6MyyrIG — 𝑳ⓐ𝑳𝒂 𝑨𝒍𝒊 (@Lala__ali1231) July 11, 2024

دافع عن سفر اللاعبة شهد سعيد رغم قرار إيقافها

وتصدر اسم أحمد شوبير، والشركة المتحدة التريند في مصر، على خلفية الحلقة مثار الجدل وقرار الإقالة، حيث ظهر أحمد شوبير في برنامجه أمس وتحدث مدافعا عن سفر لاعبة منتخب مصر للدراجات "شهد سعيد"، لتمثيل مصر في أولمبياد باريس 2024 رغم قرار إيقافها على خلفية واقعة الاعتداء على زميلتها جنة عليوة في بطولة الجمهورية للدراجات والتسبب في إصابتها إصابات خطيرة، حيث سيطرت هذه القضية على اهتمام المصريين منذ أمس وسببت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد شوبير من الإعلاميين الرياضيين الكبار في مصر، وله شعبية كبيرة بين جمهور كرة القدم، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت الشكوك تحوم حول موضوع مصداقيته وموضوعية تصريحاته، واقترن اسمه بعدد من المشكلات والأزمات.

علاقة شوبير بوفاة اللاعب أحمد رفعت

ويذكر أنه وقبل أيام قليلة تعرض أحمد شوبير لاتهامات بأنه أحد المتسببين في أزمة لاعب نادي مودرن سبورت الراحل أحمد رفعت، والتسبب في وفاته المفاجئة.

وأعلن بعدها شوبير عن تقدمه ببلاغ رسمي، لإدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات، ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبنت هذه الاتهامات.

"هاخد حقي بالقانون"

وكان أحمد شوبير أكد خلال برنامجه الإذاعي حينها، أنه ليس له أي صلة بما تعرض له اللاعب الراحل أحمد رفعت، عندما كان نائب رئيس نادي مودرن، قائلا: "اللي عنده أي إثابت يخرجه بس أنا هاخد حقي كاملا بالقانون".

ويواجه أحمد شوبير بعض الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعمده الحديث عن احتمالية تعاطي أحمد رفعت للمنشطات، وهو ما أدى لسقوطه في أرض ملعب استاد الإسكندرية.

يذكر أنه عقب إعلان وفاة اللاعب، لم يعلق شوبير على أزمة الوفاة، واكتفى بتقديم العزاء لأسرة اللاعب وللرياضة المصرية، لكن عقب ظهور نادر شوقي وكيل أحمد رفعت عبر برنامج "الكورة مع فايق" على شاشة MBC مصر، ظهر اسم شوبير بملف قضية اللاعب، من خلال مناقشات الجماهير المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.