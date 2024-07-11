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من حفل تخرج ابنة وائل الجسار
من حفل تخرج ابنة وائل الجسار

وائل جسار يشعل التواصل بفيديو تخرج ابنته.."كنت ناطر اللحظة.."

ظهر وائل الجسار في الفيديو يغني أغنيته "كل وعد" بصحبة ابنته

القاهرة - مي عبد المنعم
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بسعادة غامرة ظهرت على صوته وملامحه، شارك الفنان وائل الجسار جمهوره بفيديو من حفل تخرج ابنته "مارلين" قام بنشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وظهر وائل الجسار في الفيديو يغني أغنيته "كل وعد" بصحبة ابنته التي ترتدي أزياء التخرج، والتي فاجأت الجميع بصوتها العذب.

وكتب وائل جسار معلقا على هذه اللحظات السعيدة كلمات مؤثرة، حيث قال "كنت ناطر اللحظة يا حياة قلبي اللي شوفك فيها عم تتخرجي"، وتابع "الله يحميكي وشوفك بمراتب أعلى إن شاء الله".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث علق كثيرون على سعادة جسار العارمة بتخرج ابنته وفخره الواضح بها، فيما علق آخرون عن الوجه الآخر وائل جسار الأب والسند الذي يكتشفونه للمرة الأولى.

كما علق العديد من المتابعين على صوت مارلين الجسار، حيث كتب أحد المعلقين "صوتها بيجنن"، وعبرت أخرى "كتير مهضومة وصوتها جميل"، وكتبت معلقة أخرى "جميلة ما شاء الله وصوتها رائع الله يحميها".

يذكر أن أغنية "كل وعد" كان قد قدمها وائل جسار لزوجته وفاءً وتقديراً لها، ووقوفها معه منذ زواجهما.

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