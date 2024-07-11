فيديو فاضح يتصدر الترند.. بلوغر مصرية تنهار: "استروا علي وهعتزل السوشيال ميديا"

3 دقائق للقراءة

تصدرت البلوغر المصرية هدير عبدالرازق محركات البحث، أمس الأربعاء، بعد تسريب فيديو فاضح لها بصحبة شاب، ما دفعها لمخاطبة متابعيها لتوضيح الأمر.

كان زوجي وهذه قسيمة الزواج

وأقرت هدير في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها هي من تظهر في الفيديو، وأن من ظهر معها كان زوجها وتم الطلاق، قائلة: "ظهرت فيديوهات الفترة الأخيرة وتم نشرها على كل وسائل التواصل، أحب أقول لكل الناس إن الفيديو ده بيني أنا وجوزي ودي قسيمة الجواز ودي قسيمة الطلاق ودي فيديوهات كانت على تلفوني وممسوحة والتلفون متحرز في قسم الشرطة".

ونشرت هدير عبدالرازق قسيمة الزواج الرسمي حيث تم زواجهما عام 2021، كما نشرت قسيمة الطلاق، وأوضحت أن الطلاق تم قبل عام، في محاولة لإبعاد تهم الفعل الفاضح عنها. وأضافت: "على الرغم من أن الفيديو ده قديم وكان ممسوحاً من التلفون بس واضح إن حد نزلو من icloud وحب أنه يفضحني وده عشان أنا ماليش في السكك اللي مصرين إني أمشي فيها وعمري ما هكون كده".

على وشك الطلاق من آخر بسبب الفيديو

كما أكدت أنها الآن متزوجة من شخص آخر، وأنها على وشك الطلاق بسبب هذه الفضيحة. وأضافت: "بيتي بيتخرب.. أرجوكم ما تنشروش الفيديو أنا معرفش نزل كده إزاي؟".

وقالت البلوغر المصرية إنها قدمت بلاغا في مباحث الإنترنت بالواقعة والتسريبات التي تمت من هاتفها، وأنها تثق في القضاء المصري مؤكدة "مش هسيب حقي".

أنا كبش فداء

وفي رسالة مبهمة قالت هدير عبدالرازق: "أنا تم التضحية بيا تضحية رخيصة كبش فداء، وده انتقام صريح مني"، دون التوضيح عن الشخص أو الجهة التي ضحت بها أو تنتقم منها، أو أسباب ذلك.

كما حرصت عبدالرازق على الظهور في بث مباشر لتوضيح الأمور لمتابعيها، حيث ظهرت باكية وخائفة وقالت "سمعتي راحت وحياتي إتدمرت تماما". وقالت: "أنا اتسجنت بسبب مشكلة تقديم المحتوى مش بسبب الفيديو ده، وأنا ربنا إداني فرصة أن أغير من نفسي وأغير من محتوايا، وأنا كنت هسيب السوشيال ميديا ومش هتشوفوني تاني أصلا، أنا اتفاجأت زيي زيكوا بالفيديو المنتشر باسم فضيحة هدير عبدالرازق".

"أرجوكم أستروا عليا"

وناشدت هدير عبدالرازق المتابعين وهي منهارة من البكاء أن يستروا عوراتها وألا يقوموا بتداول الفيديو محل الجدل، قائلة: "أرجوكم استروا عليا عشان خاطر ربنا"، كما أكدت أن هذا الفيديو هز سمعتها وسمعة أهلها وأنهم ليس لهم ذنب بهذه الفضيحة.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على هدير عبدالرازق في مايو الماضي، بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وعاد اسمها لتصدر الترند من جديد بعد تسريب فيديو فاضح لها قبل يومين، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو.