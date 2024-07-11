مسؤول مصري يسأل بائعا عن سعر السمك.. والأخير: "شوفه على النت"

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خلال جولة تفقدية مفاجئة بإحدى الأسواق الشعبية بمدينة المنصورة، فوجئ محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق برد غريب من أحد الباعة.

وفي مقطع الفيديو، ظهر محافظ الدقهلية أثناء جولته التفقدية المفاجئة بإحدى الأسواق الشعبية، ولدى مروره على أحد محال بيع الأسماك، لم يجد أسعارا مكتوبة على كل صنف من أصناف الأسماك كما جرت العادة. ولدى سؤاله البائع عن عدم وجود الأسعار الموضحة للمواطنين رد البائع "بنزل الأسعار على النت".

وذهل المحافظ من رد البائع، حيث قال له "وإزاي واحدة غلبانة معندهاش إنترنت تعرف الأسعار؟" وتابع "لازم توضح الأسعار مكتوبة وواضحة للمواطن".

ويبدو أن بائع الأسماك لم يكن وحده الذي تجاهل وضع الأسعار على بضاعته، حيث تكرر الأمر مع أكثر من بائع للخضروات والأسماك والمواد الغذائية المختلفة، ما دفع المحافظ للتعليق على ذلك الأمر مع كل بائع.

وشملت جولة المحافظ الأسواق بشوارع الجلاء والثانوية وبورسعيد، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو حيث عبر كثيرون عن سعادتهم برؤية مسؤول على مستوى عالٍ يهتم بإجراء جولات تفقدية مفاجئة لتفقد الأمور، كما عبر آخرون عن ضرورة قيام المسؤولين في مصر بمثل هذه الجولات للاستماع إلى المواطنين والتحقق من أحوالهم المعيشية، وأيضا للسيطرة على ارتفاع الأسعار وجشع التجار.