بعد إثارته الجدل أثناء تلاوة القرآن.. مقرئ مصري: حركة لا إرادية وغير مقصودة

دقيقتان للقراءة

بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء تلاوة القرآن بعزاء أحد المواطنين، وما طاله من انتقادات لاذعة لطريقة تلاوته وتمايله مع القراءة، خرج المقرئ المصري ليدافع عن نفسه ويوضح بعض الأمور.

حركة لا إرادية

وقال الشيخ هشام سمير عنتر الذي ظهر بمقطع الفيديو في تصريحات لـ "العربية.نت" إنه فوجئ بما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتهامه بالتمايل أثناء القراءة في أحد المآتم في عزبة الفار التابع لمركز قطور بمحافظة الغربية في مصر، حيث أكد أنه أمر غير صحيح، موضحا أنها حركة لا إرادية ليس فيها تمايل.

"أحترم القرآن"

وقال إن المشكلة في الفيديو كانت أخذ النفس وقت القراءة فقط، مضيفا أنه "لو اعتبر الناس أنه ورد خطأ مني فهو غير مقصود تماما، لأننا نحترم القرآن الكريم، ونحترم المستمعين".

كما أكد أن نقابة القراء تواصلت معه، وبها أساتذة كبار يتعلم منهم، وأنه لا يعترض على أي قرار لهم أبدا لأنهم على علم كبير.

موجة من الانتقادات

وانتشر مقطع فيديو للشيخ المقرئ، عنتر وهو يقرأ القرآن في عزاء أحد المواطنين، ما أثار موجة من الانتقادات، حيث ظهر وهو يتمايل ويقرأ بشكل اعتبره البعض لا يليق بقراءة القرآن ولا آداب التلاوة.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن طريقة تلاوة الشيخ عنتر هي أشبه بغناء أو إلقاء شعر، وليست طريقة جيدة لتلاوة القرآن. فيما اعتبر آخرون أن المقرئ بحاجة إلى إعادة تعلم تلاوة القرآن من البداية، أو ترك المجال تماما لمن هو أجدر منه على التلاوة الصحيحة.

واقعة مشابهة للمقرئ قبل عام

من جانبه، قال محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة، لوسائل إعلام مصرية إن النقابة قامت باستدعاء المقرئ في واقعة مشابهة منذ عام، وتعهد وقتها بعدم تكرار هذا التصرف مرة ثانية، مؤكدًا أن نقابة القراء ستعرض المقاطع الجديدة للقارئ بالنقابة وبعدها ستقوم باستدعائه للتحقيق.

وأشار مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة إلى أن مصر لها باع في تلاوة القرآن، ولا يصح أن يسيء لها بعض المقرئين بهذا الشكل.